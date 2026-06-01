Νετανιάχου προς Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε τη Βηρυτό αν συνεχιστούν οι επιθέσεις»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η χώρα του θα επιτεθεί σε «τρομοκρατικούς» στόχους στη Βηρυτό, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πόλεων.

«Ταυτόχρονα, οι IDF θα συνεχίσουν να δρουν όπως είναι προγραμματισμένο στον νότιο Λίβανο», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στον ισραηλινό στρατό.

Λίγο νωρίτερα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar που πρόσκειται στην οργάνωση ότι η Χεζμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλον τον Λίβανο, ως προάγγελο της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων. Η οργάνωση θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε.