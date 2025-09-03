«Νίκη» για την Google: Απέφυγε την πώληση του Chrome, αλλά με νέους περιορισμούς

Η Google απέφυγε την υποχρέωση να πουλήσει το Chrome, όπως ζητούσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, όμως το δικαστήριο της επέβαλε να μοιράζεται τα δεδομένα των αναζητήσεων με ανταγωνιστές της, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης του ανταγωνισμού στην αγορά.

Η ιστορική απόφαση ελήφθη από τον δικαστή Άμιτ Μέχτα, ο οποίος χαρακτήρισε την πώληση του Chrome ως «πολύπλοκη και ριψοκίνδυνη» λύση. Ωστόσο, υποχρεώνει τη Google να ανοίξει την πρόσβαση στα δεδομένα της ώστε άλλες εταιρείες να μπορούν να αναπτύξουν ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2020 και τον Αύγουστο του 2024 η Google κρίθηκε ένοχη για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, λόγω αποκλειστικών συμφωνιών με εταιρείες όπως η Apple και η Samsung, προκειμένου η μηχανή αναζήτησής της να είναι η προεπιλεγμένη σε δισεκατομμύρια συσκευές.

Η μετοχή της μητρικής εταιρείας Alphabet κατέγραψε άνοδο άνω του 8% μετά την ανακοίνωση, καθώς το δικαστήριο δεν επέβαλε τα πιο σκληρά μέτρα που ζητούσαν οι Αρχές.

Η ανησυχία της Google

Η Google, μέσω της αντιπροέδρου της για ρυθμιστικά θέματα Λι-Αν Μαλχόλαντ, τόνισε ότι η αγορά έχει αλλάξει με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και πως υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Παρόλα αυτά, εξέφρασε ανησυχίες για την ιδιωτικότητα των χρηστών λόγω της υποχρέωσης διαμοιρασμού δεδομένων.

Το δικαστήριο επέτρεψε στη Google να συνεχίσει τις οικονομικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η Apple, αλλά απαγόρευσε τις συμφωνίες αποκλειστικότητας. Τα διορθωτικά μέτρα θα τεθούν σε ισχύ 60 ημέρες μετά την τελική απόφαση, η οποία αναμένεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η Google αντιμετωπίζει και άλλη αντιμονοπωλιακή υπόθεση για τις διαφημίσεις της, ενώ συνολικά βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε μεγάλες υποθέσεις κατά τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ρύθμιση της ισχύος τους.