Νιρμάλ Πούρτζα: Νεκρός σε φονική χιονοστιβάδα ο θρυλικός ορειβάτης του Netflix

Ο κόσμος της ορειβασίας θρηνεί τον χαμό του Νιρμάλ «Nims» Πούρτζα, του ανθρώπου που αψήφησε τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και έγινε παγκόσμιο ίνδαλμα μέσα από το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ του Netflix, «14 Peaks: Nothing Is Impossible».

Ο 41χρονος Νεπαλέζος θρύλος και πρώην άνδρας των βρετανικών ειδικών δυνάμεων, έχασε τη ζωή του στο όρος Broad Peak (8.047μ.) του Πακιστάν. Μια τεράστια χιονοστιβάδα καταπλάκωσε την ομάδα του, μην αφήνοντας κανέναν επιζώντα. Συνολικά δέκα άτομα, ανάμεσά τους Αμερικανοί, Νεπαλέζοι και άλλοι ξένοι ορειβάτες, βρήκαν τραγικό θάνατο, με την είδηση να επιβεβαιώνεται επίσημα από την εταιρεία του, Elite Expeditions, και τον Πρωθυπουργό του Νεπάλ.

Η μεγαλύτερη τραγωδία, ωστόσο, κρύβεται πίσω από την απόφασή του να βρεθεί στο συγκεκριμένο βουνό. Όπως αποκάλυψε στην τελευταία του ανάρτηση, η ανάβαση στο Broad Peak δεν ήταν καν στο πρόγραμμα.

Το αποφάσισε την τελευταία στιγμή, συνειδητοποιώντας πως απέχει μόλις ένα βήμα από ένα νέο, ασύλληπτο ρεκόρ: να κατακτήσει και τις 14 οκτάχιλες κορυφές του κόσμου για δεύτερη φορά, χωρίς οξυγόνο.

Λίγες ώρες πριν το μοιραίο τέλος, ο «Nims» έγραψε αυτά που έμελλε να είναι τα τελευταία του λόγια:

«Δεν ήταν προγραμματισμένο. Αλλά οι ευκαιρίες δεν φωνάζουν· ψιθυρίζουν σε όσους ήδη εργάζονται αθόρυβα. Broad Peak, δεν ζητώ τίποτα περισσότερο από μια ασφαλή ανάβαση και επιστροφή. Δεν θεωρώ κανένα βουνό δεδομένο».