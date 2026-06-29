Ο C-3PO στην υποδοχή και ο R2-D2 στη λάντζα: Το νέο ξενοδοχείο της Κίνας λειτουργεί μόνο με ρομπότ

Η εποχή που το Burj Khalifa ήταν το «Έβερεστ» της φιλοξενίας ίσως να φτάνει στο τέλος της, καθώς η Κίνα ετοιμάζει το πιο πρωτοποριακό ξενοδοχείο στον κόσμο, το οποίο θα λειτουργούν αποκλειστικά...ρομπότ.

Η εγκατάσταση πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της για το κοινό το 2027. Το ξενοδοχείο θα στελεχώνεται αποκλειστικά από ρομπότ, τα οποία θα αναλάβουν όλους τους ρόλους στον τομέα της φιλοξενίας:

Από την υποδοχή των πελατών και την υπηρεσία δωματίου (room service) μέχρι την καθαριότητα, την προετοιμασία φαγητού και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, αναφέρει η ΕΡΤ.

Το ξενοδοχείο του μέλλοντος στην Κίνα

Το φιλόδοξο εγχείρημα υλοποιείται συγκεκριμένα στο τεχνητό νησί που κατασκευάστηκε για τη σύνδεση Σενζέν-Ζονγκσάν, του γιγαντιαίου έργου που διασχίζει το Δέλτα του Ποταμού των Μαργαριταριών.

Η εταιρεία Pudu Robotics, με έδρα τη Σενζέν, έχει ήδη αναπτύξει ρομπότ που εργάζονται σε καταστήματα λιανικής, επιχειρήσεις εστίασης και υπηρεσίες καθαρισμού.

Ωστόσο, στο νέο αυτό έργο, τα ρομπότ θα αναλάβουν τη συνολική λειτουργία του ξενοδοχείου. Η Pudu και η Εταιρεία Ανάπτυξης Πολιτισμού και Τουρισμού της Σενζέν θα συνεργαστούν για να μετατρέψουν το Δυτικό Τεχνητό Νησί, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, σε έναν προορισμό αφιερωμένο στη ρομποτική και την τεχνολογία.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη μαζική αξιοποίηση της ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης σε ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο συνιδρυτής και τεχνικός διευθυντής της Pudu Robotics, Κονγκ Γκούο.

«Παράλληλα, μας δίνει την ευκαιρία να διερευνήσουμε νέα μοντέλα εξυπηρέτησης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική συνεργάζονται για να προσφέρουν ολοκληρωμένες, έξυπνες εμπειρίες στον πραγματικό κόσμο», σημείωσε.

Πώς θα λειτουργεί το ρομποτικό ξενοδοχείο

Το ξενοδοχείο θα τεθεί σε λειτουργία σταδιακά. Η πρώτη δοκιμαστική φάση του ξενοδοχείου θα ξεκινήσει στα τέλη του 2026, με περιορισμένο αριθμό δωματίων να τίθεται σε λειτουργία και τις βασικές υπηρεσίες να παρέχονται αποκλειστικά από ρομπότ.

Οι πρώτοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια πλήρως αυτοματοποιημένη εμπειρία- από την υποδοχή και το check-in έως την παράδοση αντικειμένων απευθείας στα δωμάτιά τους από αυτόνομα ρομποτικά συστήματα.

Η χρήση ρομπότ για την παράδοση αντικειμένων και γευμάτων στα δωμάτια αποτελεί ήδη καθημερινότητα σε πολλά ξενοδοχεία των μεγάλων πόλεων της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Σενζέν. Στο ξενοδοχείο Shangri-La Hongqiao Airport της Σαγκάης, το ανθρωποειδές ρομπότ XMAN-R1 εργάζεται ήδη στη ρεσεψιόν, ενώ άλλα ρομπότ αναλαμβάνουν τη μεταφορά αποσκευών, τις παραδόσεις στα δωμάτια και τον καθαρισμό.

Ωστόσο, το νέο ξενοδοχείο στο τεχνητό νησί δεν θα είναι απλώς ένας «έξυπνος» χώρος όπου τα ρομπότ υποστηρίζουν το ανθρώπινο προσωπικό. Αντίθετα, θα λειτουργεί ως ένα πλήρως διασυνδεδεμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, το οποίο θα βασίζεται αποκλειστικά στο υλικό και το λογισμικό της Pudu Robotics.

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Το θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, PuduFM 1.0, σε συνδυασμό με το σύστημα PuduAgent, θα διαχειρίζεται το σύνολο των «έξυπνων» λειτουργιών του ξενοδοχείου.

Μεταξύ των ρομπότ που θα εργάζονται εκεί, το FlashBot θα λειτουργεί ένα «έξυπνο» σύστημα αυτόματων πωλήσεων, επιτρέποντας στους επισκέπτες να παραγγέλνουν ποτά μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Το PUDU T300 θα μεταφέρει τις αποσκευές των πελατών από την είσοδο στα δωμάτιά τους, ενώ τα ρομπότ καθαρισμού PUDU CC1 Pro και PUDU MT1 θα αναλαμβάνουν την καθαριότητα, αξιοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό απορριμμάτων.

Κατά την παρουσίαση του ξενοδοχείου στη Σενζέν, το BellaBot Pro σέρβιρε καφέ, ενώ το KettyBot Pro μοίραζε αναψυκτικά και σνακ στους παρευρισκόμενους.

Το ξενοδοχείο προβλέπεται να διαθέτει 44 πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο, γυμναστήριο και άλλους χώρους για τους πελάτες. Όλες οι λειτουργίες του ξενοδοχείου, από το check-in έως την καθαριότητα, θα είναι διασυνδεδεμένες μέσω ενός ενιαίου, έξυπνου συστήματος διαχείρισης, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα και συντονισμένα. Σε μεταγενέστερη φάση, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της τεχνολογίας αυτής και στον ευρύτερο τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα του νησιού.