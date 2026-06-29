Από την έως τώρα πορεία του στην πολιτική και τη δημαρχία της Νέας Υόρκης ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει αποδείξει ότι είναι διαφορετικός.

Η κοινωνική του πολιτική έχει ήδη αποδώσει καρπούς στην αμερικανική μεγαλούπολη, με τελευταία του κίνηση να είναι το «πάγωμα» των ενοικίων για ένα εκατομμύρια διαμερίσματα.

Το Σάββατο προχώρησε στο άνοιγμα των εξωτερικών πισινών της Νέας Υόρκης και δεν δίστασε να πηδήξει μέσα και ο ίδιος, παρότι φορούσε κοστούμι.

Βρέθηκε στην πισίνα Thomas Jefferson στο Χάρλεμ και βούτηξε στα δροσερά νερά, μην υπολογίζοντας λεπτό τις επιπτώσεις.

Γύρω του δεκάδες άτομα, που είχαν θυμηθεί να βάλουν τα μαγιό τους.

Από τις εικόνες που μεταδίδονται από τα διεθνή ΜΜΕ, φαίνεται να το διασκέδασε πολύ καθώς κατεγράφη περιχαρής, να γελά με όσους τον ακολούθησαν στην ομαδική βουτιά.

Και δεν ήταν για μία κίνηση στιγμής, αφού τελείωσε την κουβέντα του, ο Μαμντάνι άρχισε να κολυμπάει.