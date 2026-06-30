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Ο Μακρόν επανέφερε τα viral γυαλιά του και δεν τα αποχωρίστηκε λεπτό

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον σουλτάνο του Ομάν στο Προεδρικό Μέγαρο, φορώντας τα viral γυαλιά του. Και εξήγησε τους λόγους.

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Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν | EPA/Abdul Saboor / POOL MAXPPP OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έκανε νέα εμφάνιση με τα viral γυαλιά του, που είχαν προκαλέσει ιδιαίτερο ντόρο στο φόρουμ του Νταβός.

Υποδέχθηκε τον σουλτάνο του Ομάν στην είσοδο του Ελιζέ, φορώντας τα χαρακτηριστικά του aviator.

Η εμφάνιση δεν συνάδει με το εθιμοτυπικό της υποδοχής ενός ξένου ηγέτη, αλλά όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα «πρόβλημα στο μάτι» και το χρειάζεται. 

Δεν τα αποχωρίστηκε ακόμα και όταν μπήκε στο εσωτερικό του Προεδρικού, όπως διοργανώθηκε επίσημη τελετή για τον σουλτάνο και, αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού φόρουμ σε γνωστό ξενοδοχείο των Παρισίων. 

Μετά την εμφάνιση του Νταβός, που είχε σχολιαστεί ακόμα και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η επιχείρηση που πουλούσε τα γυαλιά είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται σημαντικά.

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