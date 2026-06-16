Τι ψιθύρισε ο Τραμπ στην Μπριζίτ Μακρόν στη G7: Η viral χειραψία «διαρκείας»

Το «παρών» στην Εβιάν της Γαλλίας, έδωσαν οι ηγέτες της G7 και αν και τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, το virality «έκλεψε» η χειρονομία του Ντόναλντ Τραμπ με την Μπριζίτ Μακρόν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζεται να δίνει μια σύντομη χιεραψία στον Εμμανουέλ Μακρόν, και μια χειραψία που διήρκησε περίπου 13 δευτερόλεπτα στην Μπριζίτ Μακρόν, αφού την φίλησε σταυρωτά.
Μάλιστα, αναγνώστης χειλιών ισχυρίστηκε ότι αποκάλυψε τι είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της άβολης συναναστροφής τους. Ο Τραμπ φέρεται να αποκάλεσε την Μπριζίτ «Γεια σου αγαπημένη», με την Γαλλίδα πρώτη κυρία να εύχεται στον ρεμπουμπλικάνο «χρόνια πολλά» για τα 80α γενέθλιά του.
Το στιγμιότυπο έχει συγκεντρώσει αμέτρητες προβολές και σχόλια στα social media.
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