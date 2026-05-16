Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στη Βρετανία - Πώς διπλασίασε την περιουσία του σε μια νύχτα

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μπήκε και επίσημα στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος αθλητής του Ηνωμένου Βασιλείου που έφτασε το τεράστιο δεκαψήφιο οικονομικό ορόσημο.

Σύμφωνα με την τελευταία λίστα πλουσίων της Sunday Times, μαζί με την σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, έχουν ξεπεράσει επίσημα το όριο του απόλυτου πλούτου, με τη συνολική καθαρή τους περιουσία να εκτοξεύεται στα 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το πολυσυζητημένο ζευγάρι κατάφερε να διπλασιάσει τον πλούτο του σε μόλις ένα χρόνο, σκαρφαλώνοντας από τα 666 εκατομμύρια στα σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια.

Το «φαινόμενο Μέσι» που εκτόξευσε τον πλούτο του Μπέκαμ

Παρόλο που ο Μπέκαμ έχτισε την καριέρα του στα γήπεδα, παίζοντας σε μεγάλες ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ Μαδρίτης, οι Λος Άντζελες Γκάλαξι, η Μίλαν και η Παρί Σεν Ζερμέν, η μεγαλύτερη «κίνηση» που έκανε μετά την απόσυρσή του δεν ήταν μέσα στο γήπεδο αλλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Φλόριντα.

Ένα μεγάλο μέρος στην εκτόξευση του πλούτου του οφείλεται στην ιδιοφυή επένδυσή του στην ομάδα του MLS, Ίντερ Μαϊάμι, η οποία μεγαλώνει όλο και περισσότερο από τότε που ανέλαβε την ιδιοκτησία του συλλόγου της, το 2018.

Από τότε που ο Μπέκαμ κατάφερε να πραγματοποιήσει την απόλυτη μεταγραφή, φέρνοντας τον θρύλο του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι στις ΗΠΑ, η αξία του συλλόγου έχει εκτοξευθεί.

Το «Φαινόμενο Μέσι» μετέτρεψε την ομάδα σε χρυσωρυχείο εν μία νυκτί, με οπαδούς και υποστηρικτές από όλο τον κόσμο να ακολουθούν τον άσσο του ποδοσφαίρου στο νέο του σπίτι στο γήπεδο.

Χάρη σε κάποιες έξυπνες συμφωνίες, ο Μπέκαμ κατάφερε να κάνει τον Μέσι να υπογράψει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το οικονομικό του μέλλον.

Στην εκτόξευση του πλούτου του συνέβαλε και μια τεράστια συμφωνία ακινήτων ακριβώς δίπλα στο γήπεδο αξίας 370 εκατομμυρίων λιρών (493 εκατομμυρίων δολαρίων).

Το πολυτελές συγκρότημα που χτίστηκε γύρω από το στάδιο Nu βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη νέα βάση της ποδοσφαιρικής ομάδας κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και διαθέτει μια σειρά από γραφεία, καταστήματα, κτίρια κατοικιών και εστιατόρια, διασκορπισμένα σε όλη την πανεπιστημιούπολη των 131 στρεμμάτων.

Αλλά δεν είναι μόνο ο Ντέιβιντ που φέρνει τα πάνω κάτω στους Μπέκαμ. Η σύζυγός του, Βικτόρια, τα έχει καταφέρει εξίσου καλά, με τα έσοδα από την αυτοκρατορία της πολυτελούς μόδας και ομορφιάς να ξεπερνούν επίσημα τα 100 εκατομμύρια λίρες (133 εκατομμύρια δολάρια).

Το απίστευτο αυτό επίτευγμα του ζευγαριού τοποθετεί επίσημα τους Μπέκαμ στη δεύτερη θέση της λίστας με τους πλουσιότερους αθλητές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Βρίσκονται ακριβώς πίσω από τον πρώην επικεφαλής της F1, Μπέρνι Έκλεστοουν, και την οικογένειά του, η οποία αυτή τη στιγμή έχει περιουσία 2 δισεκατομμυρίων λιρών.