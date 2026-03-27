Ο Τραμπ ξαναχτυπά με σχόλιο σε γυναίκα δημοσιογράφο: «Γίνεσαι όλο και πιο όμορφη»

Ακόμη ένα σχόλιο για την εμφάνιση γυναίκας δημοσιογράφου έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα συνέντευξή του στο Fox News, όταν είπε στην παρουσιάστρια ότι «γίνεται όλο πιο όμορφη» όσο μεγαλώνει όταν εκείνη τον ρώτησε αν οι Ιρανοί λιμοκτονούν λόγω του πολέμου.

Ο Τραμπ αστειεύτηκε με την Ντάνα Περίνο ότι τα σχόλιά του για την εμφάνισή της «θα τελειώσουν την πολιτική μου καριέρα» επειδή «δεν επιτρέπεται να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη πια».

Η 53χρονη, χαμογελαστή, απάντησε: «Τα μαλλιά και το μακιγιάζ σαν της αλεπούς έχουν μεγάλη σχέση με αυτό». Ο κ. Τραμπ της είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα το πω αυτό γιατί αυτό θα τερματίσει την πολιτική μου καριέρα. Δεν επιτρέπεται πλέον να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη»

Ο συγκεκριμένος διάλογος έλαβε χώρα αφού ο Τραμπ συνδέθηκε τηλεφωνικά στην εκπομπή The Five Show του Fox News και η κ. Περίνο τον ρώτησε αν γνώριζε αν ο πληθυσμός του Ιράν λιμοκτονούσε.

Όσο επέπληττε το ιρανικό καθεστώς για τη συμπεριφορά του προς τον ίδιο του τον λαό, η ίδια, ρώτησε τον Τραμπ: «Έχετε κάποια εικόνα για το πώς τα πάνε; Έχουν πόσιμο νερό; Έχουν φαγητό;». Ο Πρόεδρος απάντησε με ένα κοφτό «ναι», αρχίζοντας να φλερτάρει με την παρουσιάστρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει ασχοληθεί συχνά με την εμφάνιση γυναικών δημοσιογράφων, όταν αποκάλεσε την Κέιτι Ρότζερς των New York Times «άσχημη» και προσπάθησε να φιμώσει την Κάθριν Λούσι του Bloomberg όταν ρώτησε για τα αρχεία Έπσταϊν λέγοντάς της: «Ησυχία, γουρουνάκι».