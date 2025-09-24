Ο τυφώνας Ραγκάσα σαρώνει την Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 30 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει το AFP, η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.

«Ήταν σαν να εξερράγη ένα ηφαίστειο... τα λασπωμένα νερά της πλημμύρας μπήκαν με ορμή κατευθείαν στον πρώτο όροφο του σπιτιού μου», δήλωσε στην AFP ο Χσου Τσενγκ-σιούνγκ, 55 ετών, τοπικός αξιωματούχος της κωμόπολης Κουάνγκ Φου.

Ο Λι Κουάν-τινγκ, εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης της κομητείας Χουαλιέν, δήλωσε ότι 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν.

«Ήταν σαν ταινία καταστροφής», δήλωσε ο 31χρονος κάτοικος της περιοχής Yen Shau στο AFP. Είπε ότι μία ώρα πριν σπάσει η λίμνη, πολλοί άνθρωποι ήταν ακόμα στο τοπικό σούπερ μάρκετ και στο παντοπωλείο.

«Μέσα σε λίγα λεπτά, το νερό είχε φτάσει μέχρι τη μέση του πρώτου ορόφου», είπε, επισημαίνοντας ότι δεν μπόρεσε να κοιμηθεί την Τρίτη το βράδυ από το φόβο ότι θα ξαναχτυπούσε η λίμνη και την Τετάρτη έσκαβε λάσπη από το σπίτι του. «Η λάσπη ήταν πολύ βαθιά, πολύ βαθιά για να την σκάψω», πρόσθεσε.

Πλάνα που δημοσίευσε η πυροσβεστική υπηρεσία έδειχναν πλημμυρισμένους δρόμους, μισοβυθισμένα αυτοκίνητα και ξεριζωμένα δέντρα.

Σε ολόκληρη την Ταϊβάν, περισσότεροι από 7.600 άνθρωποι εκκενώθηκαν λόγω του τυφώνα Ragasa. Η Ταϊβάν βιώνει συχνές τροπικές καταιγίδες από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο.

Ο τυφώνας Danas, που έπληξε το νησί στις αρχές Ιουλίου, προκάλεσε το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων, καθώς η καταιγίδα έριξε πάνω από 50 εκατοστά βροχής στο νότιο τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου.