Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν: Πώς μπορεί να επιδεινωθεί η πετρελαϊκή κρίση

Το κίνημα των Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν και του οποίου οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα προκάλεσαν χάος στη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, δηλώνει έτοιμο να πλήξει εκ νέου τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, όπως δήλωσε στο Reuters ένας ηγέτης των Χούθι.

Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμα και την παγκόσμια πετρελαϊκή και οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Αν οι Χούθι ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα ήταν το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ένα επίσης κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα και σημείο-«λαιμός μπουκαλιού» για τη ναυσιπλοΐα, που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ, ιδίως μετά το ουσιαστικό κλείσιμο του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

«Είμαστε πλήρως στρατιωτικά έτοιμοι, με όλες τις επιλογές ανοιχτές. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τον καθορισμό της ώρας μηδέν, αυτές επαφίενται στην ηγεσία. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα γνωρίζουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθούμε», δήλωσε ο ηγέτης των Χούθι, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Μέχρι στιγμής το Ιράν τα πηγαίνει καλά και νικά τον εχθρό καθημερινά και η μάχη εξελίσσεται υπέρ του. Αν συμβεί κάτι διαφορετικό, τότε θα το επανεκτιμήσουμε.»

Χούθι: Νέοι μέτωπο στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής;

Ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι οι Χούθι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να εισέλθουν στη σύγκρουση, σε συντονισμό με το Ιράν, ώστε να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων των αραβικών χωρών του Κόλπου και η μετατόπιση της εξάρτησης προς την Ερυθρά Θάλασσα ενδέχεται να δημιουργούν αυτή την ευκαιρία.

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει νέο μέτωπο στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, εάν πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος ή στα νησιά του, μετέδωσε την Τετάρτη το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο ανώνυμη στρατιωτική πηγή.