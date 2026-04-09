Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον ανιψιό και «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» και ανιψιό του Ναΐμ Κάσεμ, ηγέτη της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Βηρυτό.
«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κάσεμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στην διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».
Υπενθυμίζεται ότι, αν και η εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν, συμπεριλάμβανε και τον Λίβανο, το Ισραήλ το «εξαίρεσε» από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και εξαπέλυσε επιθέσεις στη Βυρητό και άλλες πόλεις της χώρας.
Οι επιθέσεις συνεχίζονται, με την Χεζμπολάχ να απαντά επίσης στα πλήγματα.
