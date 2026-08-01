Οι πιο «value for money» προορισμοί για οικογενειακές διακοπές: Σε ποια λίστα κυριαρχούν 3 ελληνικοί

Τα σχολεία τελείωσαν, οι κατασκηνώσεις ολοκληρώνονται και οι οικογένειες ψάχνουν τον φετινό τους προορισμό για τις καλοκαιρινές διακοπές. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται ορισμένες από τις πιο «value for money» επιλογές.

Το βρετανικό Post Office δημοσίευσε μία λίστα με τους 10 κορυφαίους προορισμούς, όπου τα χρήματά σας δεν θα πάνε χαμένα.

Η έκθεση υπολογίζει το συνολικό κόστος 10 διαφορετικών τουριστικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων μεσημεριανού και βραδινού γεύματος για όλη την οικογένεια, μιας ποικιλίας ποτών, όπως ένα φλιτζάνι καφέ και μπύρα, αντηλιακό και εντομοαπωθητικό.

Στην κορυφή της λίστας δεν είναι κάποιο ισπανικό ή ιταλικό θέρετρο, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αλλά η περιοχή Αλγκάρβε (Algarve) στην Πορτογαλία.

Φιγουράρει εδώ και χρόνια στην αντίστοιχη λίστα, αλλά φέτος έπιασε την πρωτιά με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 163 ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά στα απαραίτητα έξοδα για τις προαναφερθείσες κατηγορίες και δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για κατάλυμα και εισιτήρια. Οι φετινές τιμές είναι μειωμένες σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει και από τη σύγκριση με την περσινή λίστα του Post Office.

Η μέση τιμή μιας μπύρας ανήλθε στα 3,06 ευρώ, ενώ ένα οικογενειακό γεύμα τριών πιάτων, συμπεριλαμβανομένων κρασιών και αναψυκτικών, θα σας κόστιζε 90,79€.

Το Αλγκάρβε περιγράφεται ως μια «εξαιρετική επιλογή» για απλές οικογενειακές διακοπές σε παραθαλάσσια περιοχή, προσφέροντας πολλά αξιοθέατα, παραλίες και εστιατόρια που μπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια.

Στη δεύτερη θέση με τους προσιτούς προορισμούς είναι το Σάνι Μπιτς στη Βουλγαρία, με 165,93 ευρώ και το Λανθαρότε στα Κανάρια Νησιά με 172,07 ευρώ.

Η Ισπανία πρωταγωνιστεί στην 10άδα, με συνολικά έξι περιοχές της να εντάσσονται στη λίστα.

Αναλυτικά, οι δέκα πιο προσιτοί προορισμοί για οικογένειες είναι οι εξής:

Αλγκάρβε, Πορτογαλία - 162,99€ Σάνι Μπιτς, Βουλγαρία - 165,93€ Λανθαρότε, Κανάρια Νησιά - 172,07€ Μενόρκα, Βαλεαρίδες Νήσοι - 176,25€ Κόστα Μπράβα, Ισπανία - 180,94€ Τενερίφη, Κανάρια Νησιά - 184,78€ Μαρμαρίδα, Τουρκία - 184,78€ Κόστα ντελ Σολ, Ισπανία - 190,43€ Κόστα Μπλάνκα, Ισπανία - 202,38€ Πάφος, Κύπρος - 206,81€

Τρεις ελληνικοί στους πιο ακριβούς προορισμούς

Στον αντίποδα, στους πιο ακριβούς οικογενειακούς προορισμούς εντάσσονται τρεις ελληνικοί. Λόγος την Κρήτη, την Κέρκυρα αλλά και τη Ρόδο.

Αναλυτικά, οι πιο ακριβοί (σύμφωνα με τα παραπάνω έξοδα) είναι οι εξής:

Σορέντο, Ιταλία - 313,08€ Φουντσάλ, Μαδέιρα - 303,72€ Κρήτη, Ελλάδα - 258,62€ Μαγιόρκα, Βαλεαρίδες Νήσοι - 256,38€ Ίμπιζα, Βαλεαρίδες Νήσοι - 247,33€ Ζαντάρ, Κροατία - 247,33€ Κέρκυρα, Ελλάδα - 238,51€ Πούλια (Απουλία), Ιταλία - 237,00€ Πόρετς, Κροατία - 233,07€ Ρόδος, Ελλάδα - 217,21€