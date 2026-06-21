Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία για το τελικό κείμενο της συμφωνίας, που θα θέσει οριστικό τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση από καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές για τα αποτελέσματα των συζητήσεων πίσω από κλειστές πόρτες.

Σημειώνεται πως οι αντιπροσωπείες από ΗΠΑ, Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ - με τις δύο τελευταίες να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές - έφτασαν νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (21/06), στον χώρο όπου έγιναν οι διαπραγματεύσεις, με την ιρανική πλευρά, ωστόσο, να μην εμφανίζεται στις επίσημες φωτογραφίες.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, ειδικότερα, αρνήθηκε την προγραμματισμένη ανταλλαγή χειραψιών και ομαδικών φωτογραφιών με την αμερικανική ομάδα.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim της χώρας ανέφερε την άρνηση επικαλούμενο μια ανώνυμη «πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις».

Κατά τις δηλώσεις στον Τύπο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς εξαπέλυσε πυρά κατά του Ιράν, αλλά φρόντισε να σταθεί στην ιστορικότητα της ημέρας και να κάνει λόγο για μία «νέα σελίδα στη Μέση Ανατολή».

Οι δύο χώρες βλέπουν τώρα ένα «κοινό μέλλον όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας» δήλωσε ο Βανς.

«Ο Τραμπ μάς ζήτησε να "γυρίσουμε σελίδα" για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν», υπογράμμισε.