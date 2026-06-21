Με κολακείες στον Τραμπ άρχισαν οι επαφές στην Ελβετία - Βανς: «Υπάρχει σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες»

Με κολακείες για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, άρχισαν οι επαφές στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τελικό κείμενο της συμφωνίας για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μία τριμερής επαφή μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Κατάρ, σε ρόλο μεσολαβητή, λαμβάνει χώρα για τον Λίβανο και το θέμα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

«Μία τριμερής σύσκεψη με την συμμετοχή του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ σχετικά με τα θέματα μίας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο και των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων διεξάγεται αυτήν την στιγμή» στην Ελβετία, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου.

Λίγο αργότερα, οι εκπρόσωποι των δύο ενδιαφερόμενων πλευρών, μαζί με το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή από την αρχή των συνομιλιών, βρέθηκαν στην ίδια αίθουσα.

Χαιρέτισαν τον Πακιστανό αξιωματούχο δια χειραψίας και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, άρχισε να απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης στην αίθουσα, με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, στα αριστερά του και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, στα δεξιά του.

Ο Σαρίφ ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «οραματική και πολύ δυναμική ηγεσία» του.

Βανς: Σημαντική πρόοδος τις συνομιλίες τις τελευταίες ώρες

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζ. Ντ. Βανς, από πλευράς του, σημείωσε πως ο πρόεδρος άνοιξε τον δρόμο για διπλωματικές λύσεις στη Μέση Ανατολή.

«Ο Τραμπ μάς έδωσε τη δυνατότητα να βρούμε διπλωματική λύση σε μια σειρά από ζητήματα» σημείωσε και συμπλήρωσε πως «το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε μόνιμα τις σχέσεις στη Μέση Ανατολή».

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του στον Τύπο, επέρριψε ευθύνες στο Ιράν, αποκαλώντας το «μοχλό περιφερειακής αστάθειας», αλλά έσπευσε να προσθέσει πως «υπάρχει μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες τις τελευταίες ώρες.

Οι δύο χώρες βλέπουν τώρα ένα «κοινό μέλλον όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας» δήλωσε ο Βανς.

«Ο Τραμπ μάς ζήτησε να "γυρίσουμε σελίδα" για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν», υπογράμμισε.

Ο Σεΐχης του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι, ευχαρίστησε τόσο την αμερικανική όσο και την ιρανική αντιπροσωπεία για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι όλοι σας έχετε τονίσει πόσο σημαντικό και ιστορικό είναι αυτό, όχι μόνο για την ασφάλεια της περιοχής αλλά και για την ασφάλεια του κόσμου και για την παγκόσμια οικονομία» τόνισε.