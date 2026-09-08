Ουκρανία: Η Ρωσία χτύπησε ξανά το Κίεβο μετά από τρεις ημέρες

Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχτηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο νωρίτερα για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν στις συνοικίες Μπορίσπιλ και Φάστιβ, προάστια της πρωτεύουσας, καταστροφή οχημάτων και πρόκληση πυρκαγιών.

Νωρίτερα χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Axios, ανέφερε ότι οι επόμενες εβδομάδες, πριν από την έλευση του χειμώνα, μπορεί να αποτελέσουν κρίσιμο παράθυρο για τη διπλωματία. Όπως εκτίμησε, η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να βρει έναν τρόπο ώστε οι δύο εμπόλεμες χώρες να περιορίσουν την ένταση, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξει ξανά ο δρόμος για ουσιαστικές συνομιλίες.

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκονται ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις υποδομές και την οικονομία των δύο χωρών. Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι στις συζητήσεις έχουν τεθεί ιδέες για την προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων, τις μεταφορές σιτηρών, τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «πολύ κοντά στην πραγματικότητα» την εκτίμηση ότι η Ουάσινγκτον επιχειρεί να πετύχει δύο παράλληλους στόχους: αφενός να επαναφέρει Ρωσία και Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αφετέρου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να αποτρέψει μια νέα μεγάλη κλιμάκωση στη διάρκεια του χειμώνα.