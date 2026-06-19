Ποια είναι η Ιρανή καλλιτέχνιδα που καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ

Μια 29χρονη γυναίκα ανοίγει την κάμερά της, αφήνει τα μαλλιά της ελεύθερα χωρίς χιτζάμπ και τραγουδάει. Αυτή η απλή, βαθιά ανθρώπινη πράξη αυτοδιάθεσης ήταν αρκετή για να τρομοκρατήσει έναν ολόκληρο κατασταλτικό μηχανισμό.

Η πρόσφατη καταδίκη της Ιρανής τραγουδίστριας Parastoo Ahmadi και οκτώ μελών της παραγωγής της σε 74 μαστιγώματα, διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή αποκλεισμό από την τέχνη τους, μια δικαστική απόφαση της επαρχίας Κομ που είναι η ωμή ομολογία ενός πατριαρχικού καθεστώτος που τρέμει τη γυναικεία ορατότητα.

Το «έγκλημα» συνέβη τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Ahmadi μετέδωσε ζωντανά στο YouTube το πατριωτικό τραγούδι «Az Khoone Javanane Vatan». Το βίντεο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη και τη μετέπειτα δίωξή τους με την υποκριτική κατηγορία της «προσβολής της δημόσιας αιδούς».

Όμως, ποια αιδώς προσβλήθηκε πραγματικά; Η μόνη που θίχτηκε εδώ είναι η ψευδαίσθηση ελέγχου των αρχών πάνω στα σώματα και τις φωνές των γυναικών.

Αυτή η εξωφρενική ποινή στερείται ακόμη και της ίδιας της νομικής βάσης του Ιράν. Όπως εξηγεί ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μοέιν Χαζαέλι από το κέντρο Dadban, το γυναικείο τραγούδι και η μουσική δημιουργία δεν ποινικοποιούνται από τον ιρανικό νόμο. Πρόκειται για μια καθαρά ιδεολογική κατασκευή που βαφτίζει την τέχνη «χυδαίο περιεχόμενο» και χρησιμοποιεί τη μαστίγωση ως μέσο βασανισμού και εκφοβισμού.

Παράλληλα, η υπόθεση αυτή γκρεμίζει την προπαγάνδα της Τεχεράνης, η οποία, όπως τονίζει η Μπαχάρ Γκαντεχάρι από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, προσπάθησε εν μέσω πολέμου να δείξει ένα δήθεν «ανθρώπινο» πρόσωπο προς τα έξω. Η πραγματικότητα, όμως, τη διαψεύδει οδυνηρά.

Η ακτιβίστρια και ηθοποιός Ναζανίν Μπονιάντι προειδοποιεί εύστοχα τη διεθνή κοινότητα ότι οι συζητήσεις για ένα «νέο καθεστώς» είναι απλές ψευδαισθήσεις, αφού ο πυρήνας της τυραννίας παραμένει ανέπαφος και συνεχίζει να μαστιγώνει γυναίκες επειδή τόλμησαν να έχουν φωνή.

«Οι Ιρανές γυναίκες δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται ενάντια στην τυραννία, ούτε για μια στιγμή. Για έναν Ιρανό καλλιτέχνη που αρνείται να συμβμορφωθεί με τη λογοκρισία, η καθημερινή ρουτίνα είναι μια μορφή αντίστασης.»

Αυτά τα λόγια της εξόριστης ηθοποιού Σεταρέχ Μαλεκί συμπυκνώνουν την ουσία αυτής της μάχης. Η Parastoo Ahmadi γνώριζε καλά το τίμημα, αλλά αρνήθηκε να σιωπήσει.