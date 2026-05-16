Ποια Ελλάδα και Ισπανία; Εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες επιλέγουν αυτή τη χώρα για διακοπές, με 15 ευρώ πτήσεις

Αυτή η χώρα μπορεί να μην έχει προκριθεί στο πολυαναμενόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, αλλά τουλάχιστον κερδίζει στην αγάπη των επισκεπτών, καθώς νέα έρευνα από την InsureandGo αποκαλύπτει ότι η Ιταλία έχει γίνει ο κορυφαίος προορισμός διακοπών για τους Βρετανούς που θέλουν να ξεφύγουν από τη φρενίτιδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτό το καλοκαίρι.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να διαρκεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, σχεδόν το ένα τρίτο των ενηλίκων του Ηνωμένου Βασιλείου (32%) δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν αγώνες και αναζητούν μέρη να τους προσφέρουν ηρεμία και να τους κάνουν να ξεφύγουν εντελώς από το ποδόσφαιρο.

Ως κορυφαίος «προορισμός απόδρασης» για τους Βρετανούς αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, αναδείχθηκε η Ιταλία, η οποία έχει ξεπεράσει σε κατάταξη, προορισμούς διακοπών που συνήθως βρίσκονται στην κορυφή για τους τουρίστες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι οι Βρετανοί που σχεδιάζουν μια απόδραση για το Παγκόσμιο Κύπελλο κατευθύνονται προς την Ιταλία (21%), την Ελλάδα (17%), την Ισπανία (16%), την Πορτογαλία (13%), τις Μπαχάμες (12%), τον Καναδά (10%) και τη Νορβηγία (10%).

Ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν δημοφιλείς, η συμμετοχή τους στο τουρνουά φαίνεται να αποθαρρύνει ορισμένους ταξιδιώτες, ωθώντας την Ιταλία στην πρώτη θέση και την Ελλάδα στη δεύτερη.

Ένα άλλο πλεονέκτημα για όσους σχεδιάζουν να αποδράσουν στην Ιταλία είναι το πόσο φθηνές είναι οι πτήσεις αυτή τη στιγμή. Σε πολλές ημερομηνίες τον Ιούνιο και ακόμη και σε ορισμένες τον Ιούλιο, οι τιμές από το Λονδίνο προς το Μιλάνο διαφημίζονται από 15 λίρες από την Ryanair.

Πίσω στη Μεγάλη Βρετανία, περίπου το 47% των ανθρώπων δηλώνουν ότι θα παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το 22% εξακολουθεί να είναι αναποφάσιστο, σύμφωνα με την έρευνα.

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη από την UK Omnibus Group σε ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 ενηλίκων τον Μάιο του 2026.