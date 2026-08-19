Πορτογαλία: «Νόμος για τη μπούρκα» – Τέλος στην κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους

Νόμο που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους υπέγραψε ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, με το μέτρο να θεωρείται ότι αφορά κυρίως τη χρήση μπούρκας και άλλων ενδυμάτων που καλύπτουν πλήρως το πρόσωπο.

«Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας και επικοινωνίας», ανέφερε ο Πορτογάλος πρόεδρος, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα ζήτημα «μεγάλης κοινωνικής και πολιτισμικής ευαισθησίας».

Η τελική μορφή του νομοσχεδίου, που έχει χαρακτηριστεί από πορτογαλικά μέσα ως «νόμος για τη μπούρκα», εγκρίθηκε τον Ιούλιο από το κοινοβούλιο με τη στήριξη του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού και της Ακροδεξιάς. Αντίθετα, τα κόμματα της Αριστεράς τάχθηκαν κατά της ρύθμισης.

Ο νέος νόμος απαγορεύει σε δημόσιους χώρους τη χρήση ενδυμάτων που αποκρύπτουν το πρόσωπο ή εμποδίζουν την αναγνώριση ενός ατόμου. Παράλληλα, απαγορεύεται ο εξαναγκασμός κάποιου να καλύπτει το πρόσωπό του για λόγους που συνδέονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή του.

Για όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία προβλέπονται πρόστιμα από 150 έως 3.000 ευρώ.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται περιπτώσεις που σχετίζονται με λόγους υγείας, εργασίας, καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή καιρικές συνθήκες. Εξαιρέσεις προβλέπονται επίσης για χώρους λατρείας, διπλωματικές αποστολές και αεροσκάφη.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για αντίστοιχες απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς το κράτος καθορίζει στην πράξη τι επιτρέπεται να φορούν.