Μενού

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Μακελειό με 4 νεκρούς και 20 τραυματίες - Τι απέγινε ο δράστης

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία - Τουρκία
Αστυνομία έξω από σχολείο στην Τουρκία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/STRINGER
  • Α-
  • Α+

Τα πιο εφιαλτικά σενάρια επιβεβαιώνονται για το νέο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε σχολείο στην Τουρκία, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο πρώιμος απολογισμός κάνει λόγο για πέντε νεκρούς, εκ των οποίων τρεις μαθητές, ένας καθηγητής, καθώς και ο δράστης, που επίσης έπεσε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό, για το οποίο αναφέρονται και 20 τραυματίες, σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, στο Καραμανμαράς της γείτονας.

Τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες από τον νομάρχη της περιοχής, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε ακόμα και μέσα σε τάξη όπου σημειώθηκαν νεκροί και τραυματίες μαθητές.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφορία για το προφίλ του ενόπλου.

Τουρκία - Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ