Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Μακελειό με 4 νεκρούς και 20 τραυματίες - Τι απέγινε ο δράστης

Τα πιο εφιαλτικά σενάρια επιβεβαιώνονται για το νέο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε σχολείο στην Τουρκία, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο πρώιμος απολογισμός κάνει λόγο για πέντε νεκρούς, εκ των οποίων τρεις μαθητές, ένας καθηγητής, καθώς και ο δράστης, που επίσης έπεσε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό, για το οποίο αναφέρονται και 20 τραυματίες, σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, στο Καραμανμαράς της γείτονας.

Τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες από τον νομάρχη της περιοχής, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε ακόμα και μέσα σε τάξη όπου σημειώθηκαν νεκροί και τραυματίες μαθητές.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφορία για το προφίλ του ενόπλου.

Τουρκία - Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

İşte Kahramanmaraş olayı görüntüleri...



Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.



İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.



Vali Ünlüer: "Maalesef can… pic.twitter.com/QtiaajFinw — FERHAT ÖZER (@ferhatozer36) April 15, 2026