Σάλος στο Πακιστάν: Νοσοκομείο έκανε ενέσεις μολυσμένες με AIDS σε εκατοντάδες παιδιά

Ένα ασύλληπτο σκάνδαλο δημόσιας υγείας αποκαλύφθηκε στο Πακιστάν, όπου νοσοκομείο «καταδίκασε» εκατοντάδες παιδιά, χορηγώντας τους ενέσεις με επαναχρησιμοποιημένες σύριγγες, που είχαν μολυνθεί με τον ιό HIV, το παθογόνο που προκαλεί AIDS.

Έρευνα του BBC σε ένα νοσοκομείο στο Πακιστάν εξέθεσε απαράδεκτες πρακτικές που είχαν άμεση επίδραση σε εκατοντάδες παιδιά. Μολύνθηκαν με HIV επειδή οι σύριγγες χρησιμοποιούνταν ξανά και ξανά.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν την επαναχρησιμοποίηση συρίγγων και τις επανειλημμένες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας, με πλάνα να δείχνουν ασθενείς να κάνουν ενέσεις μέσα από τα ρούχα τους, παρά τις επίσημες παρεμβάσεις και τις υποσχέσεις για μεταρρύθμιση.

Πακιστάν: Ισόβια «καταδίκη» για εκατοντάδες παιδιά

Τουλάχιστον 331 παιδιά βρέθηκαν θετικά στον ιό HIV στην πόλη Taunsa, στην επαρχία Punjab, μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Οκτωβρίου 2025. Πολλά από αυτά πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό μετά από συνήθεις ιατρικές διαδικασίες στο δημόσιο νοσοκομείο THQ Taunsa.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, ο ενδεικνυόμενος τρόπος μετάδοσης είναι η χρήση μολυσμένων βελόνων, ενώ η μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί έχει επιβεβαιωθεί μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις.

Παρόλο που οι αρχές ανακοίνωσαν μέτρα ήδη από το 2025, μια έρευνα που διεξήχθη, με πάνω από 32 ώρες μυστικής βιντεοσκόπησης κατέγραψε ιατρικό προσωπικό να επαναχρησιμοποιεί σύριγγες και να χειρίζεται ακατάλληλα τον εξοπλισμό.

Σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, οι σύριγγες επαναχρησιμοποιήθηκαν για φιαλίδια πολλαπλών δόσεων και σε τέσσερις περιπτώσεις, φάρμακα από το ίδιο δοχείο χορηγήθηκαν σε πολλά παιδιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Το προσωπικό βιντεοσκοπήθηκε επίσης να χορηγεί ενέσεις χωρίς αποστειρωμένα γάντια σε δεκάδες περιπτώσεις και να χειρίζεται ιατρικά απόβλητα χωρίς προστασία, παραβιάζοντας όλους τους κανόνες ελέγχου των λοιμώξεων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης παραμένει ακόμη και όταν αλλάζει η βελόνα, εάν το σώμα της σύριγγας είναι μολυσμένο.

Πακιστάν: Εθελοτυφλούν οι αρχές

Η τρέχουσα διοίκηση του νοσοκομείου απορρίπτει την αυθεντικότητα των εικόνων ή τους ισχυρισμούς ότι τραβήχτηκαν πριν από μια αλλαγή στη διοίκηση. Ταυτόχρονα, οι τοπικές αρχές λένε ότι δεν υπάρχουν σαφή επιδημιολογικά στοιχεία που να υποδεικνύουν το νοσοκομείο ως την πηγή της επιδημίας.

Ωστόσο, μια έκθεση επιθεώρησης που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2025 από μια κοινή διεθνή αποστολή εντόπισε τα ίδια προβλήματα: μη ασφαλείς πρακτικές ενέσεων, έλλειψη υγιεινής των χεριών, επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού και κακές συνθήκες στις παιδιατρικές πτέρυγες.

Οι ειδικοί λένε ότι το πρόβλημα ξεπερνά ένα μόνο νοσοκομείο. Το Πακιστάν έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης ενέσεων στον κόσμο, πολλές από τις οποίες είναι ιατρικά περιττές.

Από την άλλη, στα δημόσια νοσοκομεία, το προσωπικό πρέπει να διαχειρίζεται περιορισμένους πόρους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού.