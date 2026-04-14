Ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ την Τρίτη (14/04) σε λύκειο στη νοτιοανατολική Τουρκία, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 άτομα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες είχαν αποσταλεί στο σχολείο στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα, προχώρησαν στην απομάκρυνση των μαθητών από το Λύκειο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον δράστη, προκειμένου να παραδοθεί, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός NTV.

Η ΕΡΤ έκανε λόγο για 12 μαθητές, δύο καθηγητές και δύο πολίτες που τραυματίστηκαν από τα πυρά του δράστη.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν ασθενοφόρα να περιμένουν έξω από το σχολείο, καθώς οι μαθητές εγκατέλειπαν το κτίριο. Ο δράστης χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο και παλιός ήταν μαθητής, με το κίνητρό του να παραμένει ασαφές.