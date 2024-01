Σε αυτό το κοινοβούλιο απαγορεύονται τηλέφωνα και χειροκροτήματα

Πολλές φορές, ο βρετανικός λαός μνημονεύεται για την τυπικότητα των ανθρώπων σε κάθε επάγγελμα, την επιμονή στο πρωτόκολλο και στην εφαρμογή των κανόνων. Είναι συχνά θαυμαστή αυτή η ιδιαιτερότητα των Βρετανών, και το κοινοβούλιο είναι το καλύτερο παράδειγμα, καθώς τα πρωτόκολλα συμπεριφοράς που υπάρχουν εκεί, εφαρμόζονται εδώ και αιώνες. Ας δούμε ορισμένα από τα πιο βασικά.

Απαγορεύονται οι εκφωνήσεις λόγων σε γλώσσα άλλη εκτός των αγγλικών

Παρά το γεγονός ότι το βρετανικό κοινοβούλιο είχε στο παρελθόν πρωθυπουργό καταγόμενο από την Ουαλία (1916-1922), ακόμα και τότε, ο κανόνας της γλώσσας εκφώνησης λόγων από όλους τους παρευρισκόμενους βουλευτές, δεν άλλαξε. Τα τελευταία χρόνια, καταγράφηκε μια μικρή εξαίρεση που αφορούσε τη χρήση της ουαλικής διαλέκτου, σε συναντήσεις μεταξύ Ουαλών αξιωματούχων.

Οι αναγνώσεις λόγων/σημειώσεων

Σύμφωνα με το βιβλίο καλής συμπεριφοράς «Companion to the Standing Orders and Guide to the Proceedings of the House of Lords», η ανάγνωση γραπτού κειμένου από τους βουλευτές είναι μια πρακτική που θεωρείται πως «τραυματίζει» το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου στο βρετανικό κοινοβούλιο και συνίσταται σοβαρά η αποφυγή της.

Το να συμβουλεύεται ο εκάστοτε βουλευτής κάποιο χαρτί με σημειώσεις, χωρίς όμως να δείχνει ότι διαβάζει το περιεχόμενο του, αντιμετωπίζεται επιεικώς.

Οι προσωπικές προσφωνήσεις

Το προσήκον για κάθε βουλευτή είναι να ξεκινά την προσφώνηση του με τη φράση «αγαπητά μέλη του κοινοβουλίου». Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναφερθεί ονομαστικά προς άλλο βουλευτή, είτε βρίσκεται στο κόμμα του, είτε σε άλλη παράταξη.

Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι επικεφαλής παρατάξεων που μπορούν να μιλήσουν ανοικτά, χρησιμοποιώντας ονοματεπώνυμα συναδέλφων τους.

Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτογραφίες και τα χειροκροτήματα

Οι βουλευτές μπορούν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τα εμφανίζουν σε κοινή θέα, κάτι που σύμφωνα με το πρωτόκολλο κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς, εκλαμβάνεται ως «αλλοίωση του χαρακτήρα της Βουλής». Τα κινητά πρέπει να είναι στο αθόρυβο, να μη λαμβάνουν φωτογραφίες ή βίντεο και φυσικά, οι κάτοχοι τους να μη μιλούν σε αυτά, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων.

Ως προς το χειροκρότημα, τα πράγματα είναι απλά. Όσοι βουλευτές χειροκροτούν τον συνομιλητή τους, αποβάλλονται αμέσως από την αίθουσα της συνεδρίασης.

Τα Τ-shirts, οι περικεφαλαίες, τα σπαθιά, και ο Βασιλιάς

Από το 1692, κανένα μέλος του Θρόνου δεν έχει δώσει το παρών σε συνεδριάσεις του βρετανικού κοινοβουλίου. Στον ίδιο αιώνα, οι συστάσεις προς τους βουλευτές είχαν ήδη γίνει πολύ αυστηρές. Για παράδειγμα, ο Όλιβερ Κρόμγουελ είχε αποβληθεί από την αίθουσα, όταν ο πρόεδρος της Βουλής πρόσεξε πως φορούσε ένα «απλό λευκό ύφασμα», που «δεν ήταν και ιδιαίτερα καθαρό» όπως ο ίδιος θρυλείται πως είπε, εκ του βήματος.

Στον 21ο αιώνα, όταν η βουλευτής Κάρολιν Λούκας θέλησε να διαμαρτυρηθεί για τις γυναίκες που φωτογραφίζονται topless στα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, φορώντας ένα Τ-shirt με σχετική στάμπα, πήρε επίσης, την άγουσα για την έξοδο από το παλάτι του Γουέστμινστερ.

Σπαθιά και περικεφαλαίες απαγορεύονται επίσης, με κανόνα που είναι σε εφαρμογή από το 1313.

Λέξεις που δεν λέγονται

Συγκεκριμένες λέξεις, όταν αναφέρονται για να χαρακτηρίσουν βουλευτές, μπορούν να γίνουν η αφορμή για την αποβολή οποιουδήποτε μέλους της Βουλής:

Υποκριτής (hypocrite)

Γουρούνι (swine)

Χούλιγκαν (hooligan)

Βρωμιάρης (sod, dodgy)

Βρομόπαιδο (guttersnipe)

Πισινός (ass)

Ηλίθιος (idiot)

Προδότης (traitor)

Καρκίνωμα (wart)

Ρουφιάνος (stoolpigeon)

Ασήμαντος (pipsqueak)

Σε κάθε περίπτωση, κάθε ομιλητής μπορεί να εκφράσει σκληρούς χαρακτηρισμούς αντικαθιστώντας τις παραπάνω λέξεις με πιο κόσμιες εκφράσεις. Αν όμως χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες λέξεις, καλείται από τον πρόεδρο της Βουλής να ανασκευάσει.

Μνημειώδες παράδειγμα «βιτριολικής» συγγνώμης ήταν εκείνη η δευτερολογία του Μπέντζαμιν Ντισράελι, κατά τον 19ο αιώνα, όταν αρχικά προσφωνήσει ως asses τους μισούς βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ανακαλώντας, είπε «έχετε δίκιο, οι μισοί βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν είναι asses».