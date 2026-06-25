Για την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα μετά τον δίδυμο σεισμό μίλησε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη χώρα, Θεόδωρος Μαρακέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στη στιγμή που χτύπησε ο «Εγκέλαδος» αλλά και τις επιπτώσεις του.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ έκανε γνωστό πως χθες ήταν ημέρα αργίας στη χώρα και όλοι ήταν είτε στα σπίτια τους, είτε είχαν βγει βόλτες.

Ο ίδιος ήταν στο σπίτι του, στον 14ο όροφο πολυκατοικίας όταν έγιναν οι σεισμοί.

«Εγώ ήμουν στο σπίτι. Ήταν 18:00 - 18:10 και τρομάξαμε. Έπεσαν κάμποσα πράγματα. Εμείς ζούμε στον 14ο όροφο, όσο πιο ψηλά, τόσο πιο πολύ ταράζεται το κτίριο. 40 δευτερόλεπτα κράτησαν οι σεισμοί, ο ένας πίσω από τον άλλο».

Αμέσως μόλις σταμάτησε να σείεται η γη, κόπηκε η ηλεκτροδότηση και επανήλθε μετά από περίπου 6 ώρες, σημείωσε ο ίδιος.

Εξήγησε πως στην περιοχή που μένει εκείνος δεν έχουν γίνει μεγάλες ζημιές, αλλά σε άλλα σημεία του Καράκας «έχουν καταρρεύσει κτίρια».

Στάθηκε, δε, στην πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, η οποία φαίνεται ότι επλήγη περισσότερο. «Είναι κλειστό το αεροδρόμιο, έχει μεγάλες ζημιές» είπε, μεταξύ άλλων και έκανε λόγο για «πολλά κτίρια με ζημιές».

Ερωτώμενος για το πού περνούν τη νύχτα τους, σημείωσε πως εκείνος είναι στο σπίτι του, αφού δεν έγιναν ζημιές και δεν φοβάται, αλλά έχουν ανακοινωθεί σημεία για όσους δεν έχουν πού να μείνουν.

Τέλος σημείωσε πως στη Βενεζουέλα ζουν περί τους 2.500 Έλληνες και «δεν έχουμε ακούσει τίποτα δυσάρεστο για κανέναν» μετά τον σεισμό.