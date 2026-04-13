Σκληρή προειδοποίηση του Ιράν μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό: «Κανένα λιμάνι στον Κόλπο δεν θα είναι ασφαλές»

Ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν, προειδοποίησε ότι κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο δεν θα είναι ασφαλές εάν απειληθούν ιρανικά λιμάνια. Η δήλωση έγινε μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ για επιβολή αποκλεισμού σε ιρανικούς λιμένες από τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Εσμαήλ Καανί, διοικητή της επίλεκτης Δύναμης «Κουντς», μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή χωρίς να έχουν επιτύχει τους στόχους τους. Σύμφωνα με τα πρακτορεία Tasnim και Mehr, ο ίδιος ανέφερε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ θα πρέπει να θυμηθούν προηγούμενες αποτυχημένες επιχειρήσεις, όπως εκείνη στην Υεμένη.

Ο Καανί άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενδέχεται να προχωρήσουν εκ νέου σε αποκλεισμό του στενού Bab el-Mandeb, όπως είχαν κάνει την περίοδο 2023–2025. Οι επιθέσεις στην περιοχή είχαν οδηγήσει τις ΗΠΑ σε αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι, ενώ σταμάτησαν μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.