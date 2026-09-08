Ως εκ θαύματος, κυριολεκτικά, σώθηκε μία 35χρονη αλεξιπτωτίστρια στη Βρετανία η οποία συμμετείχε σε ομαδικό άλμα, στο πλαίσιο φεστιβάλ, όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από άλλον συμμετέχοντα, έχασε τις αισθήσεις και βγήκε ζωντανή χάρη σε ένα δέντρο.

Η Holly Wiffen είχε συμμετάσχει σε 425 άλματα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, αλλά το τελευταίο, στις αρχές Αυγούστου, ήταν εκείνο που παραλίγο να της αποβεί μοιραίο.

Skydiver survives 10,000ft fall after being knocked out pic.twitter.com/uLBQDGQ9Ro — The Sun (@TheSun) September 7, 2026

Έπεσε μαζί με ομάδα αλεξιπτωτιστών από ύψος περίπου 12.000 ποδιών και περί τα 10.000, ενώ πραγματοποιούνταν σχηματισμοί, ένας συμμετέχων τη χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Άρχισε να πέφτει προς το έδαφος, με τους υπόλοιπους να είναι αδύνατο να την πιάσουν, λόγω της ταχύτητάς της.

Ένας τρίτος αλεξιπτωτιστής, όπως καταγράφηκε και από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους, παραλίγο να της πιάσει το χέρι, αλλά είχαν φτάσει πλέον στα 3.000 πόδια και ήταν απαραίτητο να ανοίξει το αλεξίπτωτό του.

😱 WATCH IT IF YOU DARE. A SKYDIVER GETS KNOCKED OUT COLD AND PLUMMETS 10,000FT WITH NO CHUTE OPEN… AND WALKS AWAY ALIVE! 🪂



A skydiver gets knocked UNCONSCIOUS in mid-air and then drops 10,000ft with no parachute open. Her fellow jumpers can only watch, helpless, as she… pic.twitter.com/8AcObCurxS — J Stewart (@triffic_stuff_) September 7, 2026

Περί τα 1.000 πόδια και κατά τρόπο που ούτε η ίδια δεν μπορεί να θυμηθεί, τράβηξε το μοχλό για να ανοίξει το πρώτο και το εφεδρικό της αλεξίπτωτο, αλλά ήταν ήδη πολύ χαμηλά και κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Τότε, βρέθηκε στο διάβα της ένα δέντρο, που χωρίς καμία αμφιβολία της έσωσε τη ζωή.

Ανέκοψε την πορεία της και βρέθηκε στο έδαφος τραυματισμένη, αλλά όχι νεκρή. «Αν δεν είχα χτυπήσει το δέντρο, θα είχα πέσει στο έδαφος και θα ήμουν σούπα. Οι περισσότεροι δεν επιβιώνουν ατυχήματα σαν και αυτό» παραδέχθηκε η ίδια, ωμά.

Προσγειώθηκε αρκετά μακριά από το σημείο όπου είχε οριστεί, σε μέρος όπου θα ήταν σχετικώς αδύνατο να το κάνει ακόμα και αν είχαν πάει όλα καλά. «Ανάμεσα σε τροχόσπιτα, κτίρια, δέντρα, δρόμους...» όπως είπε χαρακτηριστικά στη βρετανική Sun. Όσον αφορά για τους άλλους αλεξιπτωτιστές, «πίστευαν ότι ήμουν νεκρή» σημείωσε η ίδια.

Ανέκτησε τις αισθήσεις της όταν ήταν πλέον στο έδαφος. «Είχε φύγει το κράνος μου και είδα το πόδι μου, το οποίο ήταν σπασμένο».

Τα σωστικά συνεργεία πρέπει να περάσουν μέσα από βάτα για να φτάσουν σε εκείνη. «Με είδαν να εξαφανίζομαι και ήθελαν να φτάσουν κοντά μου όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Υπέθεταν πως θα με μάζευαν νεκρή. Άρχισαν να φτάνουν άνθρωποι και το πρώτο πράγμα που είπα ήταν: "Βοηθήστε με να βγάλω τον εξοπλισμό μου" πριν φτάσουν οι διασώστες και τους διακόψουν».

Πέρα από κάθε φαντασίας, η Holly βγήκε από το τρομακτικό αυτό ατύχημα μόνο με ένα σπασμένο πόδι. Άσχημα σπασμένο, αλλά ζωντανή. Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο εμφάνισε και μερικές μελανιές και πόνους στη σπονδυλική στήλη, αλλά όχι κάτι που θα την κρατούσε στο κεβάτι.

Ο άλλος αλεξιπτωτιστής, που τη χτύπησε, επικοινώνησε μαζί της και της ζήτησε συγγνώμη.

Μετά απ΄όλη αυτή την περιπέτεια, η 35χρονη δηλώνει πως ανυπομονεί να βρεθεί ξανά στον ουρανό.

«Θέλω να επιστρέψω όσο το δυνατόν συντομότερα» είπε, αλλά παραδέχθηκε πως νιώθει και κάποια αγωνίας, ύστερα από αυτό που βίωσε.