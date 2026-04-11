Στενά του Ορμούζ: Στα πρόθυρα νέας κρίσης με το «πέρασμα» πλοίων των ΗΠΑ - Απειλές επίθεσης από το Ιράν

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με το Axios, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται πως αμερικανικό πλοίο οπισθοχώρησε έπειτα από προειδοποίηση ότι θα δεχθεί επίθεση, κάτι που διέψευσε η αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο έλαβε προειδοποίηση πως θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, με ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν να ισχυρίζεται πως το αμερικανικό πλοίο ανέκρουσε πρύμναν.

Η Αμερικανική πλευρά πάντως, σύμφωνα με αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται δημοσιογράφος του Axios, τονίζει πως δεν ελήφθη καμία τέτοια προειδοποίηση.

🚨🇺🇸🚢Several U.S. navy ships crossed the Strait of Hormuz on Saturday, U.S. official says

🚨🇺🇸🚢The move was not coordinated with Iran. It's the first time this happens since the beginning of the war — Barak Ravid (@BarakRavid) April 11, 2026

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε γνωστό πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν την εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ και ότι όλα τα πλοία εναπόθεσης ναρκών του Ιράν έχουν βυθιστεί.

«Αρχίζουμε τώρα τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ», έγραψε ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Axios, αρκετά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο (11/04), για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Η επιχείρηση είχε ως στόχο να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των εμπορικών πλοίων για τη διέλευση, σύμφωνα με πηγές. Πραγματοποιήθηκε την ώρα που ξεκινούσαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο Πακιστάν.