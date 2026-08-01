Στρες, burnout και πώς να το αποφύγουμε: Η απάντηση έρχεται από τον… Μεσαίωνα

Αν και οι λέξεις στρες, άγχος, κατάθλιψη και burnout είναι σημείο των καιρών, ευρήματα δείχνουν ότι τα ίδια αισθήματα, ίσως απλά με άλλο όνομα, υπάρχουν από τον Μεσαίωνα.

Φέρεται ότι, ο Ιωάννης ο Κασσιανός έγραφε τον 5ο αιώνα μ.Χ. για αυτά τα προβλήματα με αποδέκτες χριστιανούς που είχαν εξαντληθεί από τους πνευματικούς τους κόπους.

Αυτά που μεταφέρει ο Κασσιανός, αιώνες πριν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση στο σήμερα και τη σύγχρονη δυσφορία μας. Αυτό επιβεβαιώνει ο Καθηγητής Peter Jones, που έχει μιλήσει για «θεραπευτές ιερείς» και τα συναισθήματα άγχους που υπήρχαν από τότε.

Συγκεκριμένα, η έρευνά του αποκαλύπτει πόσο συνηθισμένα ήταν τα συναισθήματα εξάντλησης σε όλη την ιστορία - μια αναγνώριση που μπορεί από μόνη της να προσφέρει παρηγοριά σε οποιονδήποτε που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Υπάρχει τόση σοφία στον Μεσαίωνα», λέει ο Jones. Έχουμε ήδη δει έναν πολλαπλασιασμό βιβλίων «φιλοσοφίας τρόπου ζωής» που εξορύσσουν τα έργα των αρχαίων Στωικών, άλλωστε - ίσως είναι καιρός να πάρουμε μια ιδέα από κάποια μεσαιωνικά χειρόγραφα.

Σήμερα, μπορεί να συνδέουμε τη λέξη «οκνηρία» με εκούσια νωθρότητα ή τεμπελιά, αλλά οι μεσαιωνικοί συγγραφείς αναγνώρισαν το συναισθηματικό κενό στην καρδιά της θλίψης, επισημαίνει ο Καθηγητής.

Η κύριά του διαπίστωση προέκυψε όταν έκανε ένα μάθημα για τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα, και άρχισε να διαβάζει για τη δυστυχία στις μεσαιωνικές αφηγήσεις.

«Βλέπετε ότι πέρασαν ακριβώς τα ίδια πράγματα που περνάμε κι εμείς», λέει. «Τα συναισθήματα ήταν πάντα τα ίδια και οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες κρίσεις», είπε σύμφωνα με το BBC.

Τα Θανάσιμα Αμαρτήματα, εξηγεί ο Τζόουνς, δεν εμφανίζονται στη Βίβλο, αλλά διατυπώθηκαν από πρώιμους χριστιανούς στοχαστές όπως ο Κασσιανός. Στη συνέχεια, βελτιώθηκαν από τον Πάπα Γρηγόριο τον Μέγα, ο οποίος - όπως γράφει ο Τζόουνς στο βιβλίο του - "πίστευε ότι θα ήταν το τέλειο εργαλείο για τη χαρτογράφηση των προβλημάτων του νου". Αυτό το πλαίσιο "τακτοποίησης και επεξεργασίας όλων των σκέψεων" περιελάμβανε: Υπερηφάνεια, φθόνο, θυμό, οκνηρία, πλεονεξία, λαιμαργία και λαγνεία.