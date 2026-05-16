Συγγνώμη, αυτό είναι μόδα; Το σόου του Γκόγκου που μας έστειλε κατευθείαν στις σπηλιές

Συγγνώμη, αλλά κάπου ώπα. Είπαμε να κάνουμε τέχνη, να «σπάσουμε τα όρια» και όλα τα σχετικά, αλλά εδώ μάλλον το τερματίσαμε. Εκεί που νομίζαμε ότι τα έχουμε δει όλα στις πασαρέλες, ήρθε η εβδομάδα μόδας του Σίδνεϊ να μας στείλει αδιάβαστους-και μάλιστα απευθείας στην Εποχή του Λίθου.

Το σόου του Ελληνοαυστραλού σχεδιαστή Ιορδάνη Σπυρίδων Γκόγκου, που μάλλον μπέρδεψε την υψηλή ραπτική με ντοκιμαντέρ για τους Νεάντερταλ.

Ας τα πάρουμε από την αρχή και ας κάνουμε εικόνα το σκηνικό. Βγαίνει το μοντέλο. Άντρας, γυμνόστηθος, με ένα κομμάτι ύφασμα ίσα-ίσα να κρύβει τα απολύτως απαραίτητα στη μέση του. Μέχρι εδώ όλα καλά.

Το πραγματικό πρόβλημα, όμως, αρχίζει όταν προσέξεις τι έχει στο χέρι του... Σέρνει μια γυναίκα. Από τους αστραγάλους. Κανονικά, στο πάτωμα. Σαν προϊστορικός κυνηγός που μόλις έπιασε το «θήραμα» και το πάει πεσκέσι στη σπηλιά του.

Όπως ήταν φυσικό, μόλις έσκασε το βίντεο στα social media, έγινε το έλα να δεις. Το ίντερνετ πήρε φωτιά και χωρίστηκε αυτομάτως σε δύο εντελώς αντίθετους κόσμους.

Κακά τα ψέματα, αν ο μοναδικός σκοπός του Γκόγκου ήταν να αναγκάσει όλο τον πλανήτη να ασχοληθεί μαζί του, το πέτυχε με το παραπάνω. Αν, από την άλλη, ο σκοπός του ήταν να προτείνει κάτι ουσιαστικό στη μόδα... μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά.