Συγκλονίζουν βίντεο από τη Βενεζουέλα: Γυναίκα στα συντρίμμια ζητά βοήθεια

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά το περασμα του καταστροφικού σεισμού στη Βενεζουέλα προκαλούν ανατριχίλια, καταγράφοντας τις στιγμές απόγνωσης των κατοίκων.
Μετά τους δύο ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που ισοπέδωσαν πολλά κτίρια, τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια πολλών κτιρίων που κατέρρευσαν, ώστε να διασώσουν όσους βρίσκονται εγκλωβισμένοι.
Ο επίσημος απολογισμός κάνει ήδη λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και σχεδόν 1.000 τραυματίες.
Η κραυγή για βοήθεια από μια γυναίκα στα συντρίμμια
Ένα από τα βίντεο που συγκλονίζουν είναι αυτό όπου μια γυναίκα σε κατάσταση σοκ κουνά το χέρι της από την κορυφή κατεστραμμένου κτιρίου ζητώντας βοήθεια.
Το ηλικιωμένο ζευγάρι που κρατήθηκε χέρι χέρι
Συγκίνηση προκαλεί ένα άλλο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που άρχισε να σείεται η γη. Ένας ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να κρατάει σφιχτά το χέρι της συντρόφου του μέσα στο σπίτι τους που σείεται.
Παρά το γεγονός πως φαίνονται αντικείμενα που πέφτουν γύρω τους, ο ηλικιωμένος δεν φεύγει από δίπλα της, προστατεύοντάς την με το σώμα του.
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