Τι είναι το «σεισμικό ντουέτο» που χτύπησε τη Βενεζουέλα: Πού έχει ξανασυμβεί το σπάνιο φαινόμενο

Ο πρώτος από τους δύο φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα σημειώθηκε κοντά στο Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούι. Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ένας ακόμα σεισμός σημειώθηκε κοντά στην πόλη Γιουμάρε, σε απόσταση 5 έως 10 χιλιομέτρων από τον πρώτο.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Καράκας, περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά των επίκεντρων του σεισμού. Κτίρια κατέρρευσαν και οι αρχές αναφέρουν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), οι σεισμοί υπάκουσαν ένα μοτίβο «ντουέτου»: ένας προσεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ ακολουθούμενος 39 δευτερόλεπτα αργότερα από έναν κύριο σεισμό, με μέγεθος 7,5 Ρίχτερ.

Βενεζουέλα - Τι είναι ένα σεισμικό «ντουέτο»;

Ένα σεισμικό «ντουέτο» ή «ντουμπλέτα», όπως το αποδίδει η USGS, είναι ένα ζεύγος σεισμών που συμβαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον, αναφέρει ο Independent.

Σε αντίθεση με μια τυπική ακολουθία σεισμών, όπου ένας μεγαλύτερος σεισμός ακολουθείται από σημαντικά μικρότερους μετασεισμούς, οι διπλοί σεισμοί είναι παρόμοιου μεγέθους που συνδέονται αιτιωδώς, αλλά σεισμολογικά διακριτοί.

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Αυτό σημαίνει ότι τα σεισμικά κύματα από κάθε σεισμό διαχωρίζονται από ένα χρονικό κενό ή/και προέρχονται από διακριτές πηγές.

Αν και τα επίκεντρα των σεισμών της Βενεζουέλας βρίσκονταν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων το ένα από το άλλο, οι πληροφορίες σεισμικών κυμάτων από το USGS υποδηλώνουν ότι πιθανότατα προήλθαν από διαφορετικά ρήγματα με διαφορετικούς τύπους ρήξης.

Βενεζουέλα - Η αρχή του «νήματος»

Είναι πιθανό ο πρώτος σεισμός να προκάλεσε τον δεύτερο. Αυτό θα μπορούσε να συνέβη επειδή η μετατόπιση του φλοιού της Γης στο ρήγμα του πρώτου σεισμού αύξησε την πίεση στο ρήγμα πηγής του δεύτερου σεισμού.

Επιπλέον, η διέλευση σεισμικών κυμάτων από τον πρώτο σεισμό θα μπορούσε να έχει ταρακουνήσει κοντινά ρήγματα που ήταν ήδη επιρρεπή σε ρήξη.

Οι διπλοί σεισμοί είναι ασυνήθιστοι, αλλά όχι παράταιροι. Το 2023, ένας διπλός σεισμός έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, μεγέθους 7,8 και 7,7 Ρίχτερ. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν σε χωρική απόσταση μόλις 95 χιλιομέτρων και χρονική απόσταση 9 ωρών, επηρεάζοντας 14 εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το 1988, μια «τριπλή» σειρά σεισμών, με διαφορά μόλις μισής ώρας ο ένας από τον άλλον, σημειώθηκε στο Τέναντ Κρικ στην Αυστραλία.

Γιατί η Βενεζουέλα είναι τόσο σεισμογενής;

Οι διπλές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα εμφανίστηκαν κατά μήκος των διάχυτων παράκτιων ορίων μεταξύ των τεκτονικών πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής.

Στη βόρεια Βενεζουέλα, αυτές οι πλάκες ολισθαίνουν η μία δίπλα στην άλλη με ρυθμό περίπου 20 mm ετησίως, καθώς η πλάκα της Καραϊβικής κινείται ανατολικά σε σχέση με την πλάκα της Νότιας Αμερικής. Αυτό δημιουργεί μεγάλα ρήγματα ολίσθησης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ρηγμάτων Μποκονό, Σαν Σεμπαστιάν και Ελ Πιλάρ.

Αυτό το ενεργό όριο πλάκας δημιουργεί συχνούς ρηχούς σεισμούς, μερικοί από τους οποίους μπορεί να είναι καταστροφικοί.

Η περιοχή έχει βιώσει αρκετούς σημαντικούς σεισμούς στο παρελθόν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στο Καράκας το 1900 και ένας σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ το 1967.

Δυτικά του πρόσφατου σεισμού, τα όρια των πλακών γίνονται ευρύτερα και πιο περίπλοκα και είναι επιρρεπή σε εκτεταμένη σεισμική δραστηριότητα, με πολλούς σεισμούς ρηχού έως μεσαίου βάθους.