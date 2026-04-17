Θλιβερό ρεκόρ: 900 πρόσφυγες χαμένοι στο βυθό το 2025 - Μια ανθρωπιστική κρίση

Σχεδόν 900 πρόσφυγες Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται σε ναυάγια πλοιαρίων στην θάλασσα Ανταμάν και στον Κόλπο της Βεγγάλης το 2025, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Το 2025 σχεδόν 900 πρόσφυγες Ροχίνγκια δηλώθηκαν αγνοούμενοι ή έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα Ανταμάν και στον Κόλπο της Βεγγάλης, γεγονός που την καθιστά την πιο φονική χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για τις θαλάσσιες μετακινήσεις στη νότια και τη νοτιοανατολική Ασία», επεσήμανε ο Μπαμπάρ Μπαλόχ, εκπρόσωπος της UNHCR σε συνέντευξη Τύπου από τη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «περισσότεροι από 6.500 πρόσφυγες Ροχίνγκια προσπάθησαν να κάνουν τον επικίνδυνο διάπλου το 2025 και ένας στους επτά πλέον αγνοείται ή έχασε τη ζωή του. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας που έχει καταγραφεί παγκοσμίως σε όλες τις θαλάσσιες οδούς που χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες», σημείωσε ο Μπαλόχ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Την Τρίτη η UNHCR είχε ανακοινώσει ότι περίπου 250 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, αγνοούνται μετά το ναυάγιο υπερφορτωμένου πλοίου που μετέφερε πρόσφυγες Ροχίνγκια και Μπανγκλαντεσιανούς στη θάλασσα Ανταμάν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, περισσότεροι από 280 άνθρωποι, περιλαμβανομένων παιδιών, επέβαιναν στο πλοίο αυτό το οποίο αναχώρησε από την Τεκνάφ, στο νότιο Μπανγκλαντές, με προορισμό τη Μαλαισία στις 4 Απριλίου.

Εξάλλου από την αρχή του έτους και μέχρι τις 13 Απρίλιου πάνω από 2.800 Ροχίνγκια έχουν προσπαθήσει να φτάσουν στη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία με πλοιάρια σε κακή κατάσταση και συχνά υπερπλήρη.

«Αυτή η λυπηρή και τραγική τάση συνεχίζεται, αυτή η αίσθηση απελπισίας μεταξύ των Ροχίνγκια», κατήγγειλε ο Μπαλόχ.

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια, που κατάγονται από τη Μιανμάρ, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω των διώξεων εις βάρος τους και έχουν εγκατασταθεί σε προσωρινούς καταυλισμούς στο Μπανγκλαντές, στην περιοχή Κοξ Μπαζάρ.

Χιλιάδες από αυτούς αποπειρώνται κάθε χρόνο να φύγουν με την ελπίδα να φτάσουν σε ασφαλείς περιοχές, ωθούμενοι από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς.

Τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από τους μισούς που προσπαθούν να φύγουν από τους καταυλισμούς είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τη UNHCR.

Εξάλλου η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αντιμετωπίσει τις βαθιές αιτίες των εκτοπισμών, να αναπτύξει ασφαλείς και νόμιμες οδούς πρόσβασης και να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να σώζονται ζωές και να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση μεταναστών και η διακίνηση ανθρώπων».

