Θρίλερ σε πτήση της American Airlines: Γέμισε καπνό η καμπίνα – Εκκενώθηκε με ασφάλεια το αεροπλάνο

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της American Airlines το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η καμπίνα του αεροσκάφους άρχισε να γεμίζει με καπνό.

Το αεροπλάνο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (KCI), πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Αμέσως μετά την προσγείωση, γύρω στις 3:20 μ.μ., δόθηκε εντολή για κατεπείγουσα εκκένωση. Οι 76 επιβάτες και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος απευθείας στον διάδρομο προσγείωσης και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι δυνάμεις Πυρόσβεσης και Διάσωσης του αεροδρομίου (ARFF).

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο βουλευτής του Κάνσας, Τρέισι Μαν, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή της εκκένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαίροντας την άμεση και ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματος και των διασωστών.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η American Airlines απέδωσε την εκκένωση σε έντονη οσμή/καπνό εντός της καμπίνας, ζήτησε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και τόνισε πως η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά της. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.