Τουρκία: Έρχεται «δρακόντειος» νόμος οπλοκατοχής, μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

Η Τουρκία πρόκειται να αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή, αυξάνοντας τις ποινές για τους ιδιοκτήτες όπλων τα οποία περιέρχονται στην κατοχή των παιδιών τους, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε σχολεία της χώρας.
Δεκαέξι τραυματίες ήταν ο απολογισμός της επίθεσης που εξαπέλυσε την περασμένη Τρίτη ένας 19χρονος πρώην μαθητής λυκείου στη Σανλιούρφα. Ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του κι έβαλε τέλος στη ζωή του.
Την επομένη, ένας 14χρονος σκότωσε οκτώ μαθητές κι έναν εκπαιδευτικό σε σχολείο του Καχραμάνμαρας, χρησιμοποιώντας όπλα του πατέρα του τα οποία βρήκε στο σπίτι της οικογένειας. Ο δράστης τραυματίστηκε θανάσιμα στο πόδι και εντοπίστηκε νεκρός.
Ο Ερντογάν τόνισε επίσης πως η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ανηλίκων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
