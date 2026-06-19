Τουρκία: Ο φούρναρης που έγινε ήρωας της ημέρας - Σταμάτησε «αδέσποτο» φορτηγό στη μέση του δρόμου

Ένας φούρναρης στην Τουρκία έσωσε ενδεχομένως ζωές, με τη γενναία και άμεση παρέμβασή ρου, σταματώντας ένα φορτηγό που κυλούσε χωρίς χειρόφρενο στον δρόμο.

Όπως δείχνουν βίντεο στο διαδίκτυο, ο συγκεκριμένος άντρας που διατηρεί φούρνο στην Άγκυρα, αντελήφθη σε ένα άσχετο σημείο το φορτηγό που, με τον οδηγό να απουσιάζει, για άγνωστο λόγο κυλούσε ελεύθερα με την όπισθεν στην κατηφόρα.

Ankara'da el freni inik halde bırakılan kamyonetin yokuş aşağı kaydığını gören fırıncı, aracı böyle durdurdu. pic.twitter.com/QChxrdNe0o — TRT HABER (@trthaber) June 19, 2026

Αμέσως έτρεξε και μπήκε στη θέση του οδηγού, τραβώντας το χειρόφρενο και σταματώντας το βαρύ όχημα επί τόπου, αποτρέποντας τα χειρότερα. Δευτερόλεπτα αργότερα μπαίνει τρέχοντας και ένας δεύτερος άντρας στο πλάνο, ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης του οχήματος, που μέσα στην ατυχία του στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός.