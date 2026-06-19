Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρό βρέθηκε μωρό που είχε απαχθεί - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Σε τραγωδία κατέληξε η υπόθεση με το μωρό τριών μηνών που απήχθη από το καρότσι του στο Ρένινγκεν στη Γερμανία, κοντά στη Στουτγάρδη, καθώς οι γερμανικές αρχές εντόπισαν τη σορό βρέφους, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στο αγνοούμενο παιδί, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό του βρέφους, οι αρχές εντόπισαν τη σορό ενός μωρού μεταξύ του Ρένινγκεν και της περιοχής Μάλμσχαϊμ. «Ενδέχεται να πρόκειται για το αγνοούμενο αγοράκι», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η σορός μεταφέρθηκε για ταυτοποίηση, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ούτε για τα αίτια θανάτου.

Γερμανία: Διαφεύγει ακόμα ο ύποπτος

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αγοράκι αγνοούνταν από το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Οι γονείς ήταν εκείνοι που δήλωσαν την εξαφάνισή του.

Όπως μεταδίδει η Bild, η 37χρονη μητέρα του βρέφους είχε προηγουμένως επισκεφθεί μαζί με το παιδί ένα κατάστημα Rewe, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από το σπίτι της. Όταν επέστρεψε, άφησε για λίγο το μωρό στο καρότσι ενώ μετέφερε τα ψώνια στο σπίτι.

«Το παιδί έμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη. Άγνωστο άτομο το σήκωσε από το καρότσι και το πήρε μαζί του», δήλωσε στη Bild ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λούντβιχσμπουργκ, Στέφεν Γκράμπενσταϊν.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το βρέφος βρισκόταν για τελευταία φορά στο καρότσι του και χωρίς επίβλεψη. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν το καρότσι, σημείωσε όμως ότι αυτό δεν είχε εξαφανιστεί.

Για τον εντοπισμό του παιδιού στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Στις έρευνες συμμετείχαν περίπου 50 αστυνομικοί, 40 σκύλοι έρευνας και διάσωσης του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, ελικόπτερα, drones με θερμικές κάμερες, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης σορών. Δυνάμεις του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού συγκεντρώθηκαν σε χώρο στάθμευσης κοντά σε σούπερ μάρκετ για να συνδράμουν στην επιχείρηση, ενώ κινητοποιήθηκε και η Μονάδα Ετοιμότητας της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποιον ύποπτο ούτε έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς η έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Λούντβιχσμπουργκ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.