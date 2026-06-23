Τραμπ για Ιράν: «Αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία θα κάνω αυτό που πρέπει»

«Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω» εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία ή εάν (σ.σ. οι Ιρανοί) δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Trump on Iran:



As long as they respect us—I don't want to use the word "fear" because it's inappropriate—as long as they respect us, we're not going to have any trouble.



We have total control of the strait. pic.twitter.com/agZ6cIo1XP — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Κατά την πτήση του μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Γκαλίμπαφ, επαίνεσε τις διαπραγματευτικές ομάδες για την άρση του αποκλεισμού με διπλωματικά μέσα, προσθέτοντας ότι «η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση». «Ήμασταν και είμαστε δύσπιστοι απέναντι στους Αμερικανούς και είναι λογική προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δύσπιστοι στο μέλλον», είπε.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Χένρι Ένσερ, υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον επιτρέπει σιωπηρά στην Τεχεράνη να ασκεί έλεγχο ή επιρροή στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που, όπως λέει, συνιστά σημαντική νίκη για το Ιράν τόσο οικονομικά όσο και στρατηγικά.

«Θεωρώ εντυπωσιακό το πόσο το Ιράν φαίνεται πλέον να έχει λάβει έλεγχο ή τουλάχιστον ρόλο στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Ένσερ στο Al Jazeera.