Τριγμοί στην Κύπρο με το σκάνδαλο διαφθοράς: Ο Αναστασιάδης αρνείται τα πάντα

Ο Νίκος Αναστασιάδης απέρριψε το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», μετά την ανακοίνωση της Αρχής ότι ο τέως πρόεδρος της Κύπρου και άλλοι πρώην αξιωματούχοι πρέπει να διερευνηθούν για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς.

Η Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή ανακοίνωση για το πόρισμά της μετά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από τον ερευνητή δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία», κατά το ΑΜΠΕ.

«Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του Μακάριου Δρουσιώτη κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Αναστασιάδης, σε σχέση με το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

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Ο Αναστασιάδης αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητά την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ώστε «με τεκμηρίωση να διαφανεί το αβάσιμο» των όσων του αποδίδονται.

Ο τέως πρόεδρος αναφέρει πως «οι πλείστες των αποδιδομένων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις».

Προσθέτει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τις επόμενες μέρες και θα δώσει «απαντήσεις με στοιχεία τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, όσο και για το ατεκμηρίωτο των κατηγοριών».

Από την πλευρά της η κυπριακή κυβέρνηση δήλωσε πως η ανοχή της απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική, ανέφερε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αντιδρώντας στο πόρισμα της Αρχής.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την ανακοίνωση σχετικά με το πόρισμα, ο Λετυμπιώτης σημείωσε ότι το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς «είναι απόλυτα σεβαστό».

«Από εδώ και πέρα υπάρχουν προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, στη βάση του Συντάγματος και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν αρμοδίως, ώστε όσα σοβαρά αναφέρονται στο πόρισμα να διερευνηθούν πλήρως», πρόσθεσε.