Κόλαφος το πόρισμα για υποθέσεις διαφθοράς στην Κύπρο: Εξετάζεται ο Αναστασιάδης - Αναφορά σε Ριμπολόβλεφ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς στην Κύπρο, που ερευνά σχετική υπόθεση στη χώρα. Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι και ο πρώην πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης.
Αναλυτικά και όπως μεταφέρει το sigmalive, ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως και πρόσωπα από τη δικαστική εξουσία, εξετάζονται για πιθανή τέλεση ποινικών αδικημάτων διαφθοράς.
Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.
Στην ανακοίνωση, η Αρχή παραθέτει αναλυτικό Πίνακα με τα πιθανά πρόσωπα και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς.
Όπως προκύπτει, ο Νίκος Αναστασιάδης ελέγχεται, μεταξύ άλλων, για κατάχρηση εξουσίας, απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος αλλά και εμπορία επηρεασμού.
Επίσης, ελέγχονται οι:
- Στάθης Λεμής, Συνέταιρος στην Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2
- Φάνος Φιλίππου Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2
- Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2
- Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις, Σύνολο περιπτώσεων: 2
- Χάρης Σολομωνίδης, Πρώην Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηριίου για (α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η (γ) , ως η Παράγραφος 61: 1 Σύνολο περιπτώσεων: 3
- Α. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ για (α) δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση (γ) Σύνολο περιπτώσεων: 3
- Παναγιώτης Νεοκλέους Δικηγόρος για (α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1
- Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1
- Ανδρέας Χατζηκυριάκος για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 1
- Ευθύμιος Μπουλούτας, Διεθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2
- Νίκος Κουγιάλης, Πρώην Υπουργός Γεωργίας, για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1
- Γιώργος Βαρνάβα, τέως βουλευτής για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1
- Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού τέως Προιστάμενη ΜΟΚΑΣ ΓΙΑ (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση (β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2
- Ιωάννης Σωτηριάδης Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1
Η έρευνα για την υπόθεση, να σημειωθεί, ήταν κοπιαστική καθώς υπήρξαν τουλάχιστον 150 εξετάσεις μαρτύρων και μελέτη εκατοντάδων τεκμηρίων.
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