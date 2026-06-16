Κόλαφος το πόρισμα για υποθέσεις διαφθοράς στην Κύπρο: Εξετάζεται ο Αναστασιάδης - Αναφορά σε Ριμπολόβλεφ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς στην Κύπρο, που ερευνά σχετική υπόθεση στη χώρα. Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι και ο πρώην πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης.

Αναλυτικά και όπως μεταφέρει το sigmalive, ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως και πρόσωπα από τη δικαστική εξουσία, εξετάζονται για πιθανή τέλεση ποινικών αδικημάτων διαφθοράς.

Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Στην ανακοίνωση, η Αρχή παραθέτει αναλυτικό Πίνακα με τα πιθανά πρόσωπα και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς.

Όπως προκύπτει, ο Νίκος Αναστασιάδης ελέγχεται, μεταξύ άλλων, για κατάχρηση εξουσίας, απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος αλλά και εμπορία επηρεασμού.

Επίσης, ελέγχονται οι:

Στάθης Λεμής , Συνέταιρος στην Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

, Συνέταιρος στην Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2 Φάνος Φιλίππου Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2 Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2 Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις, Σύνολο περιπτώσεων: 2

τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις, Σύνολο περιπτώσεων: 2 Χάρης Σολομωνίδης , Πρώην Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηριίου για (α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η (γ) , ως η Παράγραφος 61: 1 Σύνολο περιπτώσεων: 3

, Πρώην Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηριίου για (α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η (γ) , ως η Παράγραφος 61: 1 Σύνολο περιπτώσεων: 3 Α. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ για (α) δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση (γ) Σύνολο περιπτώσεων: 3

για (α) δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση (γ) Σύνολο περιπτώσεων: 3 Παναγιώτης Νεοκλέους Δικηγόρος για (α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Δικηγόρος για (α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1 Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1 Ανδρέας Χατζηκυριάκος για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 1

Ευθύμιος Μπουλούτας, Διεθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2

Διεθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2 Νίκος Κουγιάλης , Πρώην Υπουργός Γεωργίας, για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

, Πρώην Υπουργός Γεωργίας, για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1 Γιώργος Βαρνάβα , τέως βουλευτής για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

, τέως βουλευτής για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1 Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού τέως Προιστάμενη ΜΟΚΑΣ ΓΙΑ (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση (β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2

τέως Προιστάμενη ΜΟΚΑΣ ΓΙΑ (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση (β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2 Ιωάννης Σωτηριάδης Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Η έρευνα για την υπόθεση, να σημειωθεί, ήταν κοπιαστική καθώς υπήρξαν τουλάχιστον 150 εξετάσεις μαρτύρων και μελέτη εκατοντάδων τεκμηρίων.