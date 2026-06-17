Τρις ισόβια στον serial killer του Gilgo Beach που διαμέλιζε και σκόρπιζε τα θύματά του

Σε τρις ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης και σε επιπλέον ποινή 25 ετών έως ισόβια καταδικάστηκε ο κατά συρροή δολοφόνος του Gilgo Beach, Ρεξ Χιούερμαν για δολοφονίες δεύτερου βαθμού.

Ο Ρεξ Χιούερμαν παραδέχτηκε τον περασμένο Απρίλιο ότι δολοφόνησε οκτώ γυναίκες στο Λονγκ Άιλαντ, σε μια υπόθεση που έγινε γνωστή ως οι δολοφονίες του Gilgo Beach.

Η καταδίκη ακολούθησε μιας σειράς οργισμένων και συγκινητικών καταθέσεων την Τετάρτη, καθώς συγγενείς των θυμάτων περιέγραψαν πώς οι βίαιες απώλειες προκάλεσαν «δια βίου καταστροφή» στις ζωές τους.

Τον Απρίλιο, ο Χιούερμαν παραδέχθηκε ότι έδενε και στραγγάλιζε τα θύματά του πριν διασκορπίσει τα λείψανά τους στις απομονωμένες παραλίες του Λονγκ Άιλαντ.

Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν μεταξύ 1993 και 2010, όμως χρειάστηκε περισσότερο από μία δεκαετία για να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Αφού αρχικά δήλωσε αθώος, ο Χιούερμαν τελικά ομολόγησε τις δολοφονίες των:

Μελίσα Μπαρτελεμί, 24 ετών

Μέγκαν Γουότερμαν, 22 ετών

Άμπερ Κοστέλο, 27 ετών

Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, 25 ετών

Τζέσικα Τέιλορ, 20 ετών

Βάλερι Μακ, 24 ετών

Σάντρα Κοστίγια, 28 ετών

Κάρεν Βεργκάτα, 34 ετών

Η σύλληψη και τα στοιχεία

Η αστυνομία συνέλαβε τον Χιούερμαν το 2023. Ο 62χρονος αρχιτέκτονας, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών που ζούσε στο προάστιο Μασαπέκουα Παρκ, συνελήφθη από αστυνομικούς της κομητείας Σάφολκ αφού ταυτοποιήθηκε μέσω γενετικού υλικού (DNA) που εντοπίστηκε σε κουτί πίτσας που είχε πετάξει.

Αρχικά κατηγορήθηκε για επτά δολοφονίες, ενώ τον Απρίλιο ομολόγησε και μία επιπλέον ανθρωποκτονία που είχε διαπραχθεί το 1996.

Παρότι αρκετά από τα θύματά του αγνοούνταν επί χρόνια, η υπόθεση ήρθε στο φως το 2010, όταν οι ερευνητές εντόπισαν τέσσερα ανθρώπινα λείψανα σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων το ένα από το άλλο στην παραλία Gilgo.

Τα θύματα και η μακρά αναζήτηση δικαιοσύνης

Πιστεύεται ότι όλα τα θύματα εργάζονταν ως εργάτριες του σεξ όταν δολοφονήθηκαν. Ορισμένες είχαν έρθει σε επαφή με τον Χιούερμαν μέσω αγγελιών που είχαν αναρτήσει στην ιστοσελίδα Craigslist.

Πολλές από αυτές είχαν μικρά παιδιά, τα οποία σήμερα είναι ενήλικες και κατέθεσαν στο δικαστήριο.

Η έρευνα που οδήγησε στον δράστη

Όπως μεταφέρει το BBC αστυνομία ερευνούσε την υπόθεση για περισσότερα από δέκα χρόνια και διέθετε μια κρίσιμη πληροφορία που, όταν τελικά αξιοποιήθηκε, οδήγησε στον δράστη μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αρχικά, το Αστυνομικό Τμήμα της κομητείας Σάφολκ δεν συνεργάστηκε με ομοσπονδιακές αρχές, ενώ η έρευνα επηρεάστηκε και από ξεχωριστά σκάνδαλα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Το 2022, με νέα ηγεσία, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας που ένωσε ομοσπονδιακές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες. Μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες, οι ερευνητές είχαν καταλήξει στον Χιούερμαν.

Καθοριστική αποδείχθηκε η περιγραφή που είχε δώσει το 2010 ο συγκάτοικος της Άμπερ Κοστέλο, μετά από μια συνάντησή της με πελάτη. Περιέγραψε έναν μεγαλόσωμο άνδρα, που έμοιαζε «με τέρας», και οδηγούσε ένα Chevrolet Avalanche πρώτης γενιάς — ένα σχετικά ασυνήθιστο όχημα.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν υποστηρίξει ότι οι έρευνες δεν ήταν αρκετά εντατικές επειδή τα θύματα ήταν εργάτριες του σεξ. Πολλοί κάτοικοι του Λονγκ Άιλαντ συμφώνησαν, δηλώνοντας συγκλονισμένοι από το πόσο πολύ άργησε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο Χιούερμαν, 62 ετών, είχε δηλώσει ένοχος τον Απρίλιο για τη δολοφονία επτά γυναικών. Ομολόγησε ότι τις στραγγάλισε και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διαμέλισε τα σώματά τους πριν τα εγκαταλείψει, κυρίως κοντά στην παραλία Gilgo στη νότια ακτή του Λονγκ Άιλαντ.