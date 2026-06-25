Τρόμος στον αέρα: Νεκρός επιβάτης μετά από επίθεση σε πτήση από Κύπρο προς Αγγλία

Μυστήριο θάνατο βρήκε επιβάτης σε πτήση της Jet2 από τη Λάρνακα της Κύπρου προς το Μάντσεστερ της Αγγλίας, με τις βρετανικές αρχές να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα.

Τα αίτια του θανάτου, την ίδια στιγμή περιπλέκουν αναφορές για επεισόδιο και επίθεση από κάποιο άτομο, την ώρα της πτήσης, που ενδέχεται να συνδέονται με τον θάνατο, κατά τoν Guardian.

Ο νεκρός άνδρας αναφέρεται ως ο Κάλουμ Κερ, πατέρας ενός παιδιού και αθλητής της πυγμαχίας με γυμνά χέρια (bare-knuckle boxing) από το Γουόρινγκτον της Αγγλίας.

'Disruptive' passenger restrained on Jet2 flight dies https://t.co/OxizjCv0wn — BBC News (UK) (@BBCNews) June 25, 2026

Αναφορές για επίθεση πριν τον θάνατο στην πτήση

Ο Κερ εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση μέσα στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, τα ξημερώματα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου.

Η πτήση είχε αναχωρήσει από τη Λάρνακα αργά την Κυριακή. Σύμφωνα με την Αστυνομία του Μάντσεστερ, οι αρχές κλήθηκαν στον αερολιμένα γύρω στις 02:25, μετά από αναφορές για επίθεση και για επιβάτη που φέρεται να είχε επιδείξει επιθετική και ενοχλητική συμπεριφορά προς άλλο επιβάτη και μέλη του πληρώματος.

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Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο αεροσκάφος, εντόπισαν τον άνδρα ακινητοποιημένο και σε σοβαρή κατάσταση. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αεροπορική εταιρία επιβεβαίωσε ότι ο κυβερνήτης αιτήθηκε επείγουσα προσγείωση λόγω περιστατικού με επιβάτη που προκαλούσε αναστάτωση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ανεξάρτητη Αρχή Διαγωγής της Αστυνομίας, καθώς ο θάνατος σημειώθηκε μετά από επαφή με αστυνομικούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου.