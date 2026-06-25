Την ώρα που ο απολογισμός στη Βενεζουέλα συνεχίζει να «σκαρφαλώνει», με τουλάχιστον 164 νεκρούς, πάνω από 10.000 άνθρωποι έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι, μετά το φονικό πέρασμα των διπλών σεισμών.

Τα τρομακτικά νούμερα αναφέρει ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό αγνοουμένων, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε πολλαπλές πλατφόρμες διαδίκτυο από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Βενεζουέλα: Το ζήτημα των μετασεισμών

Σεισμολόγος της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι είναι ασυνήθιστο τα επίκεντρα δύο τέτοιων σεισμών να απέχουν «πέντε χιλιόμετρα μεταξύ τους».

«Είναι πραγματικά ένας μεγάλος σεισμός με πολύ περίπλοκη έναρξη που τον κάνει να εμφανίζεται δύο φορές στα σεισμόμετρα», είπε στο Sky News.

Παρατήρησε ακόμα ότι υπήρξαν πολλοί μετασεισμοί, αλλά κανένας μεγαλύτερος των τεσσάρων Ρίχτερ. Ωστόσο, αυτές οι δονήσεις παραμένουν αρκετά ισχυρές ώστε να απειλούν τη λιγοστή στατικότητα των κατεστραμμένων κτιρίων και να επηρεάζουν σοβαρά τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ανείπωτη καταστροφή στην Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα | Anadolu via Getty Images

O Guardian επιβεβαιώνει περαιτέρω τη σεισμολογική εικόνα, αναφέροντας πως υπήρξαν περίπου 30 μετασεισμοί.

Σε τηλεοπτική μετάδοση την Τετάρτη το βράδυ, η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ κάλεσε τους πολίτες να εκκενώσουν τα κατεστραμμένα κτίρια. «Ζητάμε από τον πληθυσμό να παραμείνει ήρεμος και ενωμένος», είπε.

Βενεζουέλα: «Πακέτο» βοήθειας ετοιμάζουν ΗΠΑ και Ευρώπη

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να καθορίσει το ποσό της βοήθειας που θα παράσχει στη Βενεζουέλα σε δολάρια, ο Ρούμπιο απαντά ότι είναι «πολύ νωρίς» για να πει κανείς κάτι τέτοιο.

Κατεστραμμένο κτήριο στη Βενεζουέλα μετά τον ισχυρό σεισμό | Jesus Vargas/Getty Images

Αλλά προσθέτει: «Χρειάζονται άμεσα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης - πρέπει να βγάλουμε τους ανθρώπους από τα ερείπια εντός 48 ωρών, αλλιώς δεν θα επιβιώσουν. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί πλήρως να υποστηρίξει τη Βενεζουέλα».

Διαβάστε ακόμα: Σεισμός στη Βενεζουέλα: «Σαν να έγινε βομβαρδισμός» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ελληνίδας κατοίκου

Η Γαλλία ανακοίνωσε ακόμα ότι στέλνει «άμεσα» 85 εξειδικευμένους διασώστες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα.

Αφού μίλησε με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του «είναι έτοιμη, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της, να παράσχει βοήθεια στους πληγέντες πληθυσμούς».

Σεισμός στη Βενεζουέλα | EPA/RONALD PENA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ολλανδία ανακοίνωσε επίσης ότι θα στείλει μια ομάδα διάσωσης στη χώρα, διαθέτοντας περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της ομάδας με διασώστες, εκπαιδευμένους σκύλους και εξοπλισμό, ενώ η Ισπανία δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να στείλει 54 στρατιωτικούς διασώστες.