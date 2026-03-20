Τσεχία: Φωτιά σε εργοστάσιο όπλων του Ισραήλ από φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση - «Ερχόμαστε και για σας»

Μια αντιστασιακή οργάνωση που αυτοπροσδιορίζεται ως «Φατρία Σεισμός» (Earthquake Faction) ανέλαβε την ευθύνη για φωτιά σε εγκαταστάσεις που λειτουργούσε η ισραηλινή εταιρεία κατασκευής όπλων Elbit Systems στην Τσεχία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η ομάδα ανέφερε ότι πραγματοποίησε την επιχείρηση στις 20 Μαρτίου, στοχεύοντας αυτό που περιέγραψε ως «το επίκεντρο της ισραηλινής βιομηχανίας όπλων στην Ευρώπη» στην πόλη Παρντούμπιτσε.

Η τοποθεσία, που αναφέρεται ως «Κέντρο Αριστείας» της Elbit Systems, φέρεται να αναπτύχθηκε σε συνεργασία με έναν τοπικό εταίρο, την LPP, στο πλαίσιο της ευρύτερης παγκόσμιας στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας.

Τσεχία: Στρατηγικό πλήγμα στη βιομηχανία του Ισραήλ

Στην ανακοίνωσή της, η Earthquake Faction ανέφερε ότι «παρενέβη» για να καταστρέψει τον εξοπλισμό της εταιρείας και να βάλει φωτιά στο εργοστάσιο, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως σκόπιμη πράξη κατά των υλικών υποδομών που συνδέονται με την ισραηλινή παραγωγή όπλων.

Το πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο την ανακοίνωση της οργάνωσης, ανέφερε ότι η επίθεση παρουσιάστηκε ως άμεση απάντηση στην συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα παρουσίασε τη δράση με σαφώς πολιτικούς όρους, συνδέοντάς την με αυτό που περιέγραψε ως «συνεχιζόμενο αιματοκύλισμα ενός τόπου, υπό τις ισραηλινές βόμβες στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και σε όλη τη Δυτική Ασία».

«Θα έρθουμε γι' αυτούς»

Στην ανακοίνωσή της, η Earthquake Faction αυτοχαρακτηρίστηκε ως «διεθνιστικό υπόγειο δίκτυο» που έχει δεσμευτεί να στοχοποιεί οντότητες που θεωρεί συνένοχες στην ισραηλινή βία.

«Όσο η γη συνεχίζει να ματώνει κάτω από τις ισραηλινές βόμβες στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και σε όλη τη Δυτική Ασία, το έδαφος πρέπει να συνεχίσει να σείεται κάτω από τα πόδια των χορηγών της κατοχής», δήλωσε η ομάδα.

Υποστήριξε περαιτέρω ότι η Elbit Systems παίζει κεντρικό ρόλο στον στρατιωτικό μηχανισμό του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι τα όπλα της «δοκιμάζονται» πρώτα σε Παλαιστίνιους προτού εξαχθούν παγκοσμίως.

Η δήλωση ανέφερε ότι αυτά τα όπλα πωλούνται στη συνέχεια σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, «επεκτείνοντας την αυτοκρατορία που χτίστηκε πάνω στην καταστροφή της Παλαιστίνης».

«Όπου κι αν η Elbit Systems και οι συνεργοί της συγκαλύπτουν και κρύβουν την αιματοχυσία τους σε όλο τον κόσμο, θα τους κυνηγήσουμε», προστίθεται στην ανακοίνωση.