Φαίνεται ότι, πριν την Ευρωβουλή και τη «Φωνή Λογικής», και πριν τη Νέα Δημοκρατία, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε και ...καλλιτεχνικές ανησυχίες.

Στα «άδυτα» του ελληνικού ίντερνετ «πέσαμε επάνω» σε βίντεο κλίπ ποπ ρομαντικού τραγουδιού, όπου και πρωταγωνιστεί.

Ο λόγος για το τραγούδι «Πλανήτης Γη» του Χρήστου Ασλάνη. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2014, σε μουσική των Σωτήρη Νούκα και Σάκη Αζά και στίχους του ίδιου του ερμηνευτή και της Λίας Σιούτη. Στο YouTube αναρτήθηκε οκτώ χρόνια πριν αλλά το ντύσιμο με τα χαμηλόμεσα σορτσάκια και την μπλούζα με τον ένα ώμο προδίδει την χρονολογία δημιουργίας του.

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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, υποδύεται την κοπέλα του Χρήστου Ασλάνη, και απεικονίζονται μαζί αγκαλιά σε μια παραλία.

«Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου. Κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου. Κάτι καλό πως θα συμβεί. Αν φύγεις θα χαθώ, θα εξαφανιστώ», αναφέρουν -μεταξύ άλλων- οι στίχοι του τραγουδιού.