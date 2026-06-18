Στα μαχαίρια Λατινοπούλου - Παϊτέρης: «Μοιάζετε για γύφτισσα» – «Από γύφτο δεν περίμενα τίποτα καλύτερο»

Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Αφροδίτης Λατινοπούλου και ο Βασίλη Παϊτέρη, με αφορμή τις καταγγελίες για πολιτική εξαγορά ψήφων στην κοινότητα των Ρομά.

Όλα ξεκίνησαν στο πάνελ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, όταν η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η ατάκα αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.

Ο Βασίλης Παϊτέρης σήκωσε αμέσως το γάντι, απαντώντας σε έντονο ύφος: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει.

Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Η κόντρα όμως χτύπησε κόκκινο όταν ο τραγουδιστής πέρασε σε προσωπική επίθεση: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Έξαλλη η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε σε σκληρό τόνο: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Παρά την παρέμβαση του παρουσιαστή, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ξέσπασε: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό», με τον Βασίλη Παϊτέρη να επιμένει προκλητικά: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο».

Το φινάλε της συνύπαρξής τους ήταν εξίσου εκρηκτικό. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκαθάρισε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα», για να δεχτεί την τελική βολή από τον τραγουδιστή που έκλεισε λέγοντας: «εγώ δεν είμαι σιδεράς κυρία Λατινοπούλου, εσείς όμως, μοιάζετε για γύφτισσα».