Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό - «Νιώθω ευλογημένος που ζω»

Στο ατύχημα του με κροτίδα, το οποίο τού στέρησε δύο δάχτυλα, αλλά και στην επιστροφή του στον χώρο της μουσικής, αναφέρθηκε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στον ANT1, «νιώθω πολύ τυχερός, ευγνώμων, ευλογημένος που ζω... Έχω τις κόρες μου, έχω την οικογένεια μου, έχω τη δουλειά μου πλέον πάλι στα χέρια μου το χρωστάω στα παιδιά μου, σε εμένα το να επιστρέψω, αλλά χρωστάω και στον κόσμο που μου έχει δείξει τόσο πολύ την αγάπη του».

«Βλέπεις το χέρι σου και στην κυριολεξία να είναι το μισό από ότι ήταν και η αλήθεια είναι ότι οι ελπίδες λιγοστεύουν στο να μπορέσεις να ξαναπαίξεις όπως έπαιζες τουλάχιστον, γιατί δε σκέφτηκα ποτέ ότι θα ξαναπαίξω, όμως δεν περίμενα κιόλας το να μπορέσω να επιστρέψω τόσο γρήγορα», είπε ακόμα.

Ο ίδιος ανήρτησε στο Instagram την Κυριακή του Πάσχα ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο παίζει ξανά κλαρίνο.

Υπενθυμίζεται ότι το Πάσχα του 2025, μια κροτίδα προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, που τον οδήγησε σε ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων. Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει τις θεραπείες στο χέρι του, ενώ δήλωσε ότι επιθυμεί να διοργανώσει μεγάλη συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε παιδιά.