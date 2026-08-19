«Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη»: Η χαλαρή φωτογραφία της Δανάης Μπάρκα ξαπλωμένη στα βότσαλα

Τις καλοκαιρινές της διακοπές φαίνεται να απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα, μαζί με με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, αλλά και καλούς φίλους.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους χαλαρές στιγμές από τις διακοπές της, ανεβάζοντας ένα άλμπουμ φωτογραφιών στο Instagram.
Σε μια από αυτές, βλέπουμε τη Δανάη Μπάρκα ξαπλωμένη στα βότσαλα να απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα.
«Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στην ανάρτησή της.
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