Δύσκολες ώρες για τον Κώστα Σόμμερ: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Κώστας Σόμμερ, μετά την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας. Ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους, προχωρώντας σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συνοδεύοντας το τρυφερό «αντίο» με δύο αναμνηστικές φωτογραφίες από το παρελθόν, ο ίδιος έγραψε:

«Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα… Σ’ ευχαριστώ για όλα… Για την αγάπη, την υποστήριξη και τις αξίες που μου δίδαξες».

«Αναπαύσου εν ειρήνη ηλιαχτίδα μου… Σ’ αγαπώ μαμά» κατέληξε ο Κώστας Σόμμερ στο συγκινητικό του μήνυμα.