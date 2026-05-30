Έλενα Κρεμλίδου για το revenge porn: «Για κάποιο λόγο συνέβη - Τραυματίστηκα με αυτόν τον τρόπο»

Στην υπόθεση revenge porn, στην οποία έπεσε θύμα αναφέρθηκε η Έλενα Κρεμλίδου, εκφράζοντας την άποψη ότι όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο.

Μιλώντας στην εκπομπή του Mad «Spill the tea», η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι θεωρεί πως μέσα από τα βιώματά της αποκόμησε εμπειρίες που τελικά την ωφέλησαν ψυχικά, ενώ έστειλε ξανά μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι τα θύματα δεν θα έπρεπε να ντρέπονται.

«Κοιτώντας πίσω θα έλεγα ότι για κάποιο λόγο συνέβη και για κάποιο λόγο τραυματίστηκα με αυτόν τον τρόπο. Για να μεγαλώσω, δεν ξέρω, για να πάρει κάποια μαθήματα η ψυχή μου. Τότε έγινε ασυνείδητα, τώρα πιο συνειδητά βλέπω τα τελευταία χρόνια έχω μια εσωτερική αναζήτηση», είπε η Έλενα Κρεμλίδου.

Έστειλε δε το δικό της μήνυμα στήριξης σε ανθρώπους που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να ντρέπονται, αλλά να πιστεύουν στον εαυτό τους.

«Να είναι δυνατοί, να έχουν πίστη στον εαυτό τους, να μην τα παρατάνε και να σταθούν δίπλα στον εαυτό τους. Είναι μορφή αυτοαγάπης να κάνεις κάτι γι΄αυτό. Να κάνεις μήνυση, να μιλήσεις σε κάποιον για αρχή βασικά και να διώξουμε την ντροπή από τα θύματα», είπε συγκεκριμένα.