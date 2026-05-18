Έλενα Κρεμλίδου: «14 χρόνια μετά συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές μου φωτογραφίες»

Η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε χθες (17/5) στους «Πρωταγωνιστές» για την υπόθεση revenge porn που όπως είπε την ακολουθεί μέχρι σήμερα, βιώνοντάς το σαν «έναν ομαδικό βιασμό ψυχής», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Δεκατέσσερα χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές μου φωτογραφίες. Είναι αυτή η ανάγκη που έχεις σε μικρότερη ηλικία να θες να αρέσεις, να γουστάρεις την πάρτη σου και να θες και άλλοι να σου πουν ότι αρέσεις», είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Κρεμλίδου, λέγοντας πως «είναι σαν ένας ομαδικός βιασμός ψυχής. Ακόμα το βιώνω. Οι φωτογραφίες βγήκαν ουσιαστικά όταν ήμουν 22».

«Μου έστειλε ένα ψεύτικο προφίλ μία από αυτές τις φωτογραφίες, που δεν ήταν καν η αυθεντική, ήταν φωτογραφημένη από οθόνη, και μου είπε "αν δεν μου στείλεις μία καινούργια, από αύριο αυτή θα κυκλοφορήσει".

Πάγωσα, δεν θυμόμουν καν, όπως λέω, την ύπαρξη της φωτογραφίας και… πάγωσα, αλλά λέω εντάξει, μπορεί να μη γίνει τίποτα, μπορεί να μην… κάνει κάτι την πρώτη μέρα. Και τη δεύτερη μέρα μου ξαναστέλνει, μου λέει τύπου "τελευταία ευκαιρία"», είπε στη συνέχεια η γνωστή instagrammer.

«Και εκεί πήγα κατευθείαν στη Δίωξη. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Και πέρα από εμένα, έστειλε την ίδια φωτογραφία και στην αδερφή μου που ήταν πιο μικρή και της είπε δες τι έχω από την αδερφή σου, στείλε μου και εσύ», συμπλήρωσε η Έλενα Κρεμλίδου, εξηγώντας πως «όσους έχουμε βρει τους έχουμε καταδικάσει».